More Than Sports TV - v Německu vzniká nový sportovní kanál

10.06.2021 21:02

DNES!

Na německém trhu vzniká nový bezplatný sportovní televizní kanál s názvem More Than Sports TV. Nová stanice nahradí stávající seriálový kanál eoTV. Za projektem sportovní stanice je mediální manažer Zeljko Karajica, který získal se společností SEH Sports & Entertainment Holding většinu ve stávajícím kanálu eoTV.

Stanice More Than Sports TV začne vysílat 19. června souběžně s výkopem Evropské ligy fotbalu (European League of Football) a uvede úvodní zápas mezi Panthers Wrocław a Cologne Centurions. Televize o den později uvede i duel mezi týmy Berlin Thunder a Leipzig Kings.

V premiérové sezóně odvysílá zápasy kontinentální ligy, které nebudou exkluzivně dostupné na stanici ProSieben MAXX nebo ran.de.

▲ logo More Than Sports TV

Vedle fotbalu se diváci mohou těšit na bojová umění, rozhovory, dokumenty, klasiku smíšených bojových umění a novou reality show Fighthouse. Stanice se chce stát domovem MMA v Německu. Ve vysílání nebudou chybět různé formáty pořadů pro fanoušky elektronických sportů, dále motosport, reportáže, dokumenty a klasiku z rally a motocyklů a různé magazíny.

Stanice bude od svého startu dostupná v televizní službě Magenta TV od společnosti Deutsche Telekom, přes poskytovatele OTT služby waipu.tv, Zattoo a Amazon FireTV a ve Švýcarsku přes Swisscomm. Od počátku bude program dostupný pro více než 15 milionů domácností. Dalším krokem bude rozšíření programu do kabelových sítí. Zatím není známo, zda bude stanice šířena i prostřednictvím satelitu.

Bezplatný kanál More Than Sports TV bude provozovat společnost MV Sendebetriebsgesellschaft mbH se sídlem v Mnichově.

zdroj: infosat.de