Prima COOL s premiérovou sérií seriálu Narcos: Mexiko

07.07.2021 12:05

Stanice Prima COOL startuje dnes večer ve 22.20 hodin vysílání premiérové druhé série seriálu Narcos: Mexiko. V pokračování drsného amerického seriálu o nebezpečných mexických kartelech a ilegálním obchodu s drogami se musí hlavní hrdina vyrovnávat s následky svých zločinů.

Drogového barona Félixe Gallarda má na mušce americká protidrogová agentura DEA. Podaří se mu vyhnout pomstě za smrt jednoho z jejích agentů? A jak si poradí s nebezpečně vzrůstající nespokojeností a neposlušností v řadách vlastního kartelu?

Ilegální obchod s drogami v Mexiku kvete. Inteligentní a neústupný drogový baron Félix Gallardo (Diego Luna), který je šéfem ambiciózního kartelu Guadalajara, však musí čelit potížím. Americká protidrogová agentura DEA chce pomstít brutální vraždu jednoho ze svých lidí a úzce spolupracuje s mexickou federální policií.

▲ Narco: Mexiko II (foto: FTV Prima)

Cílem je zastavit Gallarda i jeho nemilosrdné společníky a zničit kartel jednou provždy. Jenže vazby pašeráků drog sahají do nejvyšších vrstev společnosti. A jako by to nestačilo, Gallardo musí řešit nejen následky svých zločinů, ale i vzrůstající nespokojenost a rivalitu v řadách vlastní organizace. Kdo uspěje, přežije a zbohatne. Kdo ne, zemře v bolestech... Pokračování drsného amerického seriálu Narcos: Mexiko přináší deset nových napínavých epizod znovu inspirovaných skutečnými událostmi.

Americký kriminální seriál Narcos: Mexiko měl premiéru v listopadu 2018 na streamovací službě Netflix. Zatím vznikly dvě série a celkem 20 epizod.

Druhá série měla premiéru v únoru 2020 a má 10 epizod.

Narcos: Mexiko volně vychází ze seriálu Narcos, který se zabývá vzestupem a pádem nechvalně proslulého drogového barona Pabla Escobara.

Na ději seriálu Narcos: Mexiko se původně pracovalo v rámci příprav čtvrté řady Narcos. Ale nakonec vznikl úplně nový spřízněný seriál.

Seriál Narcos: Mexiko se zaměřuje na ilegální obchod s drogami v Mexiku, zatímco seriál Narcos zachycoval nezákonné obchodování s drogami v Kolumbii.

Seriál Narcos: Mexiko popisuje počátky války proti drogám a vznik i vzestup nechvalně proslulého kartelu Guadalajara v 80. letech 20. století.

V první sérii Narcos: Mexiko se objevila postava Pabla Escobara, kterého si zahrál Wagner Moura - stejně jako v seriálu Narcos.

Ve druhé sérii Narcos: Mexico se objevuje postava nechvalně proslulého drogového barona Joaquína Guzmána, přezdívaného El Chapo neboli Prcek. Hraje ho Alejandro Edda.

Ve druhé sérii Narcos: Mexico nechybí ani mexický gangster Amado Carrillo Fuentes, kterého si stejně jako v první řadě a v seriálu Narcos zahrál José Maria Yazpik.

Seriál vznikl podle skutečných událostí.

Mnoho z událostí a osobností, které se v seriálu objevují, odpovídá skutečnosti. Přesto v některých případech došlo ke zjednodušení, aby byl příběh plynulejší a srozumitelnější. John Clay Walker a Albert Radelat byli skutečně zavražděni, ale předtím byli prokazatelně mučeni. Sofia Conesa, která je v seriálu milenkou Rafaela Caroa, se ve skutečnosti jmenovala Sara Cosia. Vyvraždění rodiny Hectora Luise Palmy na příkaz Miguela Angela Gallardy není potvrzeno - naopak se předpokládá, že vraždu nařídil Benjamín Arellano Félix.

V hlavní roli hraje Diego Luna (Star Wars: Rogue One, Star Wars: Andor, Mexická jízda).

Na konci října 2020 bylo oznámeno, že se pracuje na třetí sérii, ale Diego Luna už si v ní nezahraje.

Carlos Munoz Porta, který pracoval v produkci seriálu a vyhledával vhodná a zajímavá místa na natáčení, byl 15. září 2017 nalezen zavražděný. Jeho mrtvola, provrtaná několika střelami, ležela v autě odstaveném na prašné cestě nedaleko mexického města Temascalapa. Mluvčí mexického generálního prokurátora uvedl, že k vraždě došlo na odlehlém místě, a tím pádem se nepřihlásili žádní svědci, ale vyšetřování bude pokračovat. Nebylo vyloučeno, že vražda má nějakou spojitost s místními drogovými gangy.

