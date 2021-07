TV Nova zahajuje casting na reality show Asijský expres

Televize Nova dnešním dnem spouští casting na novou cestovatelskou reality show Asijský expres, která měla obrovský úspěch už v řadě jiných zemí. Její podstata je jednoduchá - ve dvojici se co nejrychleji dostat z místa A do místa B, to vše jen s velmi omezeným rozpočtem a v krásném a exotickém prostředí.

Hraje se o 1 milion korun. Zájemci o účast v tomto velkém dobrodružství se mohou hlásit již nyní.

Asijský expres je o výzvách, spolupráci, vynalézavosti i poznávání místních kultur a tradic. Dvojice (partneři, příbuzní, kolegové nebo třeba kamarádi) se vydají na cestu po jihovýchodní Asii, musejí procházet určitými úseky a vystačit si pouze s omezeným rozpočtem. A to tak omezeným, že budou muset přespávat u místních lidí nebo stopovat. Je jen a pouze na nich, jak s přidělenými penězi naloží. Na cestě k cíli je navíc potká mnoho nečekaných úkolů, netradičních zastávek a důležitých rozhodnutí. Poznají místní kuchyni a regionální zvyky a plnými doušky si užijí i úchvatnou krajinu, pulzující města či poklidné vesničky mezi rýžovými políčky.

„ V průběhu hry dochází k postupnému vyřazování jednotlivých dvojic. Ta, která dorazí na místo srazu poslední, vypadává ze hry. Ale co by to bylo za reality show, kdybychom se nedočkali i řady různých zvratů a překvapení! “ říká Jakub Strýček, marketingový ředitel TV Nova.

Soutěžící se mohou těšit na přírodní krásy, regionální kuchyni, proslulou pohostinnost, kulturní rozmanitost, ale i adrenalin nebo zajímavé zkušenosti s dopravou.

„ Pokud vás nenapadá nikdo, kdo by s vámi chtěl do této úžasné reality show jít, přihlaste se sami a my vám pomůžeme najít toho správného parťáka na cestu za největším dobrodružstvím vašeho života. Chceme motivovat a inspirovat ,“ dodává Strýček, „ Přesný čas natáčení budeme teprve potvrzovat, musíme samozřejmě respektovat aktuální situaci ve světě ,“ dodává.

Přihlašovací formulář je k dispozici už nyní na stránkách https://nova.cz/casting

zdroj: Nova