RTVS zabezpečí LOH přímo z Tokia

15.07.2021 22:37

DNES!

RTVS připravuje pro diváky jedinečné televizní vysílání po dobu celého trvání olympiády, které bude zabezpečeno poprvé v historii přímo z dějiště největší sportovní události roku v Tokiu.

Z pohledu technického a personálního zabezpečení jde o největší sportovní televizní projekt za poslední desetiletí.

Olympiáda bude i součástí rozhlasového vysílání Rádia Slovensko a sportovní fanoušci najdou všechny důležité informace, včetně přímých přenosů i na webu RTVS.

▲ RTVS oficiální vysílatel LOH Tokio (foto RTVS)

RTVS do dějiště olympiády vyslala 60členný štáb a to včetně rozhlasových pracovníků. 20členný štáb pracovníků a spolupracovníků RTVS bude produkovat kompletní program střeleckých soutěží, které budou odebírat všichni vysílatelé olympijských her na základě spolupráce s producenty mezinárodního olympijského signálu z firmy OBS (Olympic broadcasting services).

Projekt vysílání LOH v Tokiu vznikl kompletně v rámci interních kapacit RTVS. V Tokiu vzniknou 3 kompletní televizní pracoviště - televizní Olympijské studio, hlavní technická kontrola a centrální pracoviště a postprodukční pracoviště - střižna.

Technologie, kterou RTVS již poslala do Tokia váží zhruba 2 tuny.

Živé vysílání na obrazovkách RTVS bude každý den začínat v časných ranních hodinách mezi 1. a 2. hodinou. Přímé přenosy se budou vysílat se vstupy ze studia během celého dne až do závěr olympijského programu před 17. hodinou. Následovat bude zhruba tříhodinový blok záznamů z olympijských sportovních disciplín. V hlavním vysílacím čase se diváci mohou těšit na hodinové studio s pohledem na nejdůležitější a nejzajímavější dění daného dne, kombinované s původními reportážemi štábů přímo z dějiště LOH v Tokiu.

LOH v Tokiu budou slavnostně zahájeny v pátek 23.7.2021.