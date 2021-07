Virtuální studio Eurosport Cube před olympiádou s face-liftem

14.07.2021 18:25

Do zahajovacího ceremoniálu na olympijském stadionu v Tokiu zbývá něco málo přes týden. Společnost Discovery představila plán, jak diváky z řad sportovních fanoušků zapojit do akce a přiblížit je jejich oblíbeným sportovcům co nejintenzivněji alespoň na dálku.

Rozsáhlých zlepšení se dočkalo virtuální studio Eurosport Cube, které staví především na kreativním využití funkcí rozšířené reality. Letos v Tokiu se stane hlavním středobodem kompletního olympijského vysílání, k čemuž je uzpůsobena novým softwarem a důslednější pohybovou grafikou. Nové možnosti Eurosport Cube dávají expertům z řad bývalých sportovců širší pole působnosti. Jejich analýzy tak teď budou ještě podrobnější, co se týče detailních rozborů výkonů sportovců ucházejících se o olympijské zlato.

▲ TV studio Eurosposrt Cube (foto: Eurosport/Discovery)

Virtuální studio Eurosport Cube Tokio 2020 mimo jiné nabídne:

• Až sedm barvitých real time video prostředí;

• 360° záběry Tokia jako kulisy na pozadí;

• nový 3D Zoom software umožňující divákům širší a živější panoramatické pohledy na zařazené lokality;

• rozšíření virtuálních možností pohyblivými kamerami, které se mohou přemisťovat napříč digitálním prostředím.

Živé vysílání Letních olympijských her v Tokiu 2020 bude k dispozici na Eurosportu i v aplikaci Eurosport Player. Discovery má jakožto Streamovací domov olympijských her v Evropě naprosto unikátní přístup ke každému významnému momentu - během 17 soutěžních dnů nabídne fanouškům více než 3 500 hodin sportovních zážitků v přímém přenosu.

▲ TV studio Eurosposrt Cube (foto: Eurosport/Discovery)

Po čas olympijských her v Tokiu bude Discovery zásobovat fanoušky z více než 50 evropských zemí a teritorií vysíláním v 19 světových jazycích. Sportovní obsah platforem Discovery má přitom i za normálních okolností průměrný měsíční dosah až 130 milionů diváků.

Team Discovery tentokrát tvoří téměř 150 expertů a odborníků. Celkem mají jeho členové na kontě 84 medailí ze 198 účastí na olympijských hrách, a letos budou zážitky z Tokia zprostředkovávat buď přímo z místa dění nebo z regionálních národních studií.

Letní olympijské hry v Tokiu 2020 budou oficiálně zahájeny večerním ceremoniálem v pátek 23. července 2021, který budou moct diváci sledovat na sportovním kanále Eurosport nebo prostřednictvím aplikace Eurosport Player.

zdroj: Eurosport