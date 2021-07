Prima ZOOM má nový staniční hlas

14.07.2021 09:37

DNES!

Na Prima ZOOM se od léta budou diváci setkávat s novým hlasem programových upoutávek na skvělé dokumenty - kterým bude herec Jakub Saic. Postupně nahradí herce Jakuba Skálu a Týnu Andělovou Průchovou, kteří před rokem převzali štafetu po herci Jiřím Dvořákovi.

Dokumentární kanál Prima ZOOM bude mít nový hlas, který mu propůjčí herec Jakub Saic. Jakub vystřídá dva své kolegy a naváže na tradici silného dramatického hlasu Jiřího Dvořáka. Vypravěčský styl namlouvání více potrhne pestrou nabídku dokumentů prostřednictvím selfových upoutávek. Jakub Saic se narodil v Praze a je synem herců Miroslava Saice a Jany Walterové. Má za sebou role ve filmu i v televizi, ale těžištěm jeho práce je dlouhodobě dabing. Kromě dabingu také namluvil řadu audioknih. Ve filmu se objevil například ve snímcích Krvavý román nebo Saxána a Lexikon kouzel.

▲ Nový staniční hlas na Prima ZOOM (foto: FTV Prima)

Jak se na svou práci dívá Jakub? „ Dokumenty, dabing, audioknihy, proma? Když mě neotráví někdo z tvůrčího týmu, je to při práci velká jízda a adrenalin. Pracovní výzvy, spolu s volantem a spojkou, mi plně nahrazují jakoukoli horskou dráhu či počítačovou hru. A když mě to baví, vždycky trošku (pro sebe) zábavně ,škodím‘. V pozitivním slova smyslu. Během let se to vyvinulo tak, že do práce chodím hlavně zlobit. Do ní se těším jak za klukama do školky. S pracovním týmem Prima ZOOM je správné zlobení dovoleno, ba přímo vyžadováno, takže pro mě malý pracovní ráj.:-) Každým okamžikem riskovat, to je asi takové mé pracovní motto - jako v adrenalinové počítačové hře. Za mikrofonem se dá přece všechno vrátit. Ano, často to přepísknu, ale když ta hranice se těžko předem odhaduje, a to je na téhle práci možná nejlepší. Je to stejné riziko jako doma zlobit ženu.:-), “, říká.

„ V divadle v současnosti nehraju, před kameru ze zásady nechodím - mám z vystupování doslova fobii. Škoda, tak by mě to bavilo. Mimo práci se v televizi na nic nedívám - víc nejsem schopen absorbovat. U dokumentů, tedyspíše u reality show, pro mě bohužel často platí pravidlo - čím větší blbost, tím větší pracovní zábava. Když už pořádná blbina, tak není nad to, po lese marně honit nestvůry nebo za pomoci parapsychologů vyhánět z obydlí nešťastné a mstící se duchy. Ale samozřejmě je nejlepší číst nějaký vtipný průvodní hlas o zvířatech, historii nebo vědě. Ale že bych si z práce něco pamatoval, to já bohužel ne. Textu musím v první řadě rozumět, jinak nezvládnu říct nic, čemuž obětuji celou svou mozkovou kapacitu a na dlouhodobou paměť zbude právě to nic. Občas se úspěšně snažím něco si zapamatovat , to se však práce okamžitě zastaví...:-) Jako jsem kdysi řekl své ženě - ,Víš, proč to taky máme tak hezký? Protože si nic nepamatuju a všechno je proto pro mě jako poprvé!‘:-) ,“ uvádí Jakub.

„ Největší srdcovka jsou audioknížky. Nejen u detektivek se lze vyřádit, ono i u politické literatury to jde. Možná je to ještě lepší, když dramatická nadhodnota či vtip v díle prvoplánově čitelné úplně nejsou a vy si ho stejně zábavně vychutnáte. A když vám s důvěrou nabídnou takové lahůdky jako Rudého Zemana nebo Babišovo Palermo od Jardy Kmenty, které jsme před pár dny dotočili, to si nejen s nasazením užijete, navíc si konečně připadáte jako malý bezvýznamný chartista, jehož hlas je přesto slyšet.:-),“ dodal Jakub Saic.

„ Jakub Saic patří v oblasti dabingu a on-air promotion k nejzkušenějším televizním profesionálům, a navíc disponuje jedinečným, charakteristickým hlasem s mnoha barvami a polohami. Je to rozený vypravěč, který vás dokáže přivábit k obrazovce, a je v něm drama, nadhled i humor. Umí se na věc podívat i z netradičního úhlu a přinášet vlastní nápady. Na spolupráci s ním se jako tým Prima ZOOM velmi těšíme ,“ dodává Martin Švoma, Senior Promo Producer Prima ZOOM.

zdroj: FTV Prima