Nová minisérie ČT Podezření v premiéře ve Varech

13.07.2021 12:53

DNES!

Příběh zdravotní sestry z maloměstské nemocnice, jejíž život je obrácen vzhůru nohama poté, co je obviněna z vraždy pacientky, vypráví Podezření - nová třídílná minisérie České televize.

Scenárista Štěpán Hulík se inspiroval desítkami skutečných případů z nemocničního prostředí po celém světě. Režie se chopil Michal Blaško. Hlavní roli zdravotní sestry Hany Kučerové hraje Klára Melíšková. V minisérii se objeví také Ivan Trojan, Miroslav Hanuš, Petr Lněnička nebo Denisa Barešová. Podezření bude uvedeno v premiéře na 55. ročníku MFF Karlovy Vary.

„ Podezření nese nesmírně důležité společenské téma - jak moc jsme a máme být chráněni ve fázi vzneseného podezření, a to nejen před lidmi a médii, ale i samotnými institucemi. Zároveň zkoumá, jak tato situace dopadá na naše nejbližší, stejně jako na nás samotné ,“ popisuje stěžejní myšlenku příběhu kreativní producent Michal Reitler.

▲ Minisérie Podezření, Klára Melíšková (foto: ČT)

Zdravotní sestra Hana Kučerová se nikdy neusmívá, s pacienty jedná nevybíravě, leckdy za hranou předpisů. A podobně ostrá je i na svou dospívající dceru Terezu. Když dojde k podezřelému úmrtí pacientky, život matky i dcery se rázem obrátí vzhůru nohama. Veřejnost, média, policie i někteří kolegové mají o vině jasno a obě ženy si proto musí projít tou nejtěžší životní zkouškou.

Autor scénáře v tomto vrstevnatém fiktivním příběhu jen pozvolna odhaluje informace, nehledá viníka, spíše zkoumá, jak se pravda liší od pouhého zdání.

▲ Minisérie Podezření, Ivan Trojan (foto: ČT)

„ Zajímala mě situace člověka čelícího obžalobě, která se stane věcí veřejnou. Je to totiž situace, do které se může dostat každý z nás. Ať už nepozorností za volantem či při rutinní činnosti v zaměstnání. Anebo také proto, že se to někomu hodí. V Podezření jsem se rozhodl vycházet z případů zdravotníků obviněných z vražd svých pacientů. Tyto kauzy se ocitají v hledáčku domácích i světových médií s železnou pravidelností a mají mnoho společného. Především, jak je proměňuje přístup médií, znalců zpracovávajících odborné posudky i výpovědi očitých svědků. A právě prozkoumávání hranice mezi pravdou a lží a také manipulací s realitou a fakty mě na těchto příbězích zajímaly, spatřoval jsem v tom velmi aktuální téma. Zároveň se nás tyto kauzy dotýkají na osobní úrovni, byť nejsme jejich přímými aktéry. S nemocničním prostředím máme totiž všichni v nějaké podobě zkušenost. Je to prostředí, kde se cítíme zranitelnější než jinde, protože právě tady dochází k ohrožení našich základních jistot. Nerekonstruoval jsem žádný konkrétní případ, mým cílem bylo napsat obecný příběh, který poukáže na jisté společenské jevy a položí nutné otázky ,“ přibližuje vznik minisérie držitel Českého lva Štěpán Hulík.

Premiéra prvního ze tří dílů se uskuteční na 55. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Divákům bude příběh zdravotní sestry z maloměstské nemocnice představen na obrazovkách České televize v příštím roce. Minisérie České televize vzniká v koprodukci nutprodukce a ARTE.

zdroj: ČT