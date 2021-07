Série útoků v New Jersey na Discovery Channel

08.07.2021 12:28

Žraloci patří k nejobávanějším, ale zároveň fascinujícím mořským predátorům. Ne vždy tomu tak ale bylo. K prvním útokům na člověka došlo před více než sto lety u břehů amerického New Jersey.

Zahynout museli během dvou týdnů čtyři lidé, než byl svět ochoten si připustit, že žraloci mohou napadnout i člověka.

Pětadvacetiletý Charles Vansant vykrvácel za soumraku 1. července 1916 na hotelové pláži v New Jersey. Jeho zmrzačené tělo vytáhlo z vody několik mužů. O pět dní později byly na stejném místě návštěvníky pláže nalezeny beznohé ostatky sedmadvacetiletého poslíčka Charlese Brudera, který zahynul během odpoledního plavání.

▲ Vzdušené čelisti: Za zlatem (foto: Discovery)

Hned v následujícím týdnu byl napaden desetiletý Lester Stilwell v Matawan Creek. Jeho vyděšení přátelé utíkali nazí a zablácení hlavní ulicí a křičeli, že je ve vodě žralok. Ale lidé byli skeptičtí. Věděli, že se žraloci živí jinými oceánskými živočichy, ale než uvěřili tomu, že tito dravci mohou napadnout také člověka, muselo dojít k dalším dvěma napadením. Zprávy o amerických útocích na žraloky byly ve světě často odmítány jako rybářské historky.

Když však bylo nalezeno Stilwellovo tělo, svolal prezident Wilson schůzi vlády a Bílý dům schválil poskytnutí federální pomoci při odhánění všech divokých žraloků. Z vod v New Jersey byl následně vytažen téměř dva a půl metru dlouhý bílý žralok, jehož žaludek obsahoval lidské ostatky.

Plavání v oceánu bylo v roce 1916 poměrně novou formou zábavy. Série útoků v New Jersey však lidem potvrdila, že oceán je divoký a že tato děsivě vypadající zvířata jsou dravci, kteří si rádi pochutnají i na lidském mase. Tento nový přístup přinesl také Čelisti nebo Žralokonádo a postupně udělal ze žraloka nejobávanějšího mořského predátora, který patří mezi živočichy s nejhorší pověstí. Filmové thrillery ukazují žraloky jako nemilosrdné zabijáky, jejichž jediným cílem je požírat lidi, ale jejichž svět nás stále fascinuje.

▲ Vzdušené čelisti: Za zlatem (foto: Discovery)

Důkazem je také jedna z nejočekávanějších letních televizních událostí, kterou je Shark Week na Discovery. Letošní sezona zavede diváky na nová místa výskytu žraloků a prozradí řadu novinek o jejich životě a chování. Tvůrci dokumentů se ponořili do hlubin oceánů, aby se mohli zblízka podívat na nejnebezpečnější predátory a prozkoumat jejich tajný život.

Sérii dokumentů zahájí 11. července ve 23 hodin pořad Bear proti žralokovi (Bear vs. Shark), ve kterém se diváci mohou přesvědčit o tom, jak to dopadne, když známý survivalista Bear Grylls narazí na žraloky, kteří navíc mají výhodu domácího prostředí.

V úterý 13. července se mohou diváci ve 23 hodin těšit na show s názvem Vzdušené čelisti: Za zlatem (Air Jaws: Going For Gold). Tým dokumentaristů se tentokrát pokusí zachytit další nejvyšší přelet žraloka nad mořskou hladinou. Ve snaze ulovit svou kořist se v dosud zaznamenaném rekordním výskoku dostal žralok do výšky 4,6 metrů.

Následuje pořad Týden žraloků s Jackass (Jackass Shark Week) v sobotu 17. července od 23 hodin, v němž odvážní kaskadéři otestují svou statečnost a práh bolesti, a sérii dokumentů uzavře v neděli 18. července ve 23 hodin pořad Jémine! Týden žraloků (Crickey! It´s Shark Week), v němž se australský fotograf Robert Irwin poprvé setká tváří v tvář s velkým bílým žralokem.

Cílem Shark Week na Discovery je nejen bavit, ale také vzdělávat diváky o tom, proč zdravé oceány potřebují žraloky. Trh se žraločími ploutvemi je hnacím motorem nadměrného rybolovu, kvůli němuž každoročně zahyne zahyne až 73 milionů žraloků. Discovery proto pokračuje v dlouhodobém partnerství s neziskovou organizací Oceana, která pomáhá žraloky chránit.

zdroj: Discovery