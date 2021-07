Léto plné skvělého boxu na Sport1 a Sport2

07.07.2021 12:30

Špičkový box patří na televizní obrazovky, ten nejlepší pak na stanice Sport1 a Sport2. Během letních měsíců se mohou diváci těšit na přímé přenosy ze čtyř elitních galavečerů, které se uskuteční po celém světě.

V akci se objeví nejvýraznější hvězdy, legendy i draví mladíci prahnoucí po úspěchu. Máme se opravdu na co těšit.

Do akce se vrhneme již 17. července. Jermell Charlo sice v prosinci 2018 senzačně prohrál s Tonym Harrisonem, od té doby ale září. Aktuálně má v držení pásy WBC, WBA i IBF v lehké střední váze. Pokud si poradí na otevřeném stadionu AT&T Center v texaském San Antoniu také s neporaženým Argentincem Brianem Carlosem Castanem, držitelem titulu WBO, stane se králem své váhové kategorie.

▲ Manny Pacquiao (foto: AMC)

„ Čeká nás velmi vyrovnaná bitva. Oba soupeři mají šanci jako první v historii získat pásy všech čtyř federací a sjednotit tak váhu, ve které byl mistrem světa také Čech Lukáš Konečný ,“ dodává Antonín Vavrda, boxerský expert stanic Sport a Sport2.

14. srpna se mohou fanoušci tvrdého sportu těšit na další zajímavý souboj tentokrát o tituly WBA a WBO. Sebevědomý a výstřední Filipínec John Riel Casimero vs. hvězdný Kubánec Guillermo Rigondeaux. Opět lze jen těžko určit favorita. Největší lahůdka nás ovšem čeká 21. srpna. Je jen málo boxerů, kteří si mohou dovolit oznámit jako první příští duel a až pak je následují televize, promotéři a soupeř. Jeden bijec, který byl mistrem světa ve čtyřech dekádách, mezi podobné osobnosti patří. Zvláště, když střet s neporaženou hvězdou velterové váhy a šampionem WBC a IBF může být posledním v jeho dlouhé kariéře. Zápas mezi Mannym Pacquiaem a Errolem Spencem Jr. bude opravdovým zážitkem pro fanoušky. „ Je jedno, jestli Manny prohraje nebo vyhraje. Možná uvidíme legendu v ringu naposledy a žádný fanoušek boxu si to nemůže nechat ujít ,“ říká Antonín Vavrda.

Horké léto s boxem na stanicích Sport1 a Sport2 uzavřeme 28. srpna. Málokdo má ve 24 letech takovou bilanci jako David Benavidez. Málokdo je v jeho věku dvojnásobným mistrem světa. A pokud si poradí s tvrdým Venezuelanem Josem Uzcateguim, stane se skrze federaci WBC povinným vyzývatelem krále napříč vahami, Canela Alvareze. „ Pro mnohé je právě Benavidez jedním ze tří mužů na planetě, kteří mohou fenomenálního Mexičana zdolat ,“ uzavírá Antonín Vavrda

17.7. JERMELL CHARLO (34-1, 18 KO) vs. BRIAN CARLOS CASTANO (17-0-1, 12 KO)

14.8. JOHN RIEL CASIMERO (30-4, 21 KO) vs. GUILLERMO RIGONDEAUX (20-1, 13 KO)

21.8. MANNY PACQUIAO (62-7-2, 39 KO) vs. ERROL SPENCE JR. (27-0, 21 KO)

28.8. DAVID BENAVIDEZ (24-0, 21 KO) vs. JOSE UZCATEGUI (31-4, 26 KO)

