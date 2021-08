MTV slaví 40. narozeniny

Televizní stanice MTV slaví v srpnu 40. výročí od svého založení. Tato nezpochybnitelná ikona mezi světovými hudebními stanicemi vznikla 1. srpna 1981 ve Spojených státech. Úvodní vysílání kanálu - animovaná verze přistání Apolla 11 na Měsíci - symbolizovalo odvahu objevovat svět a víru v nemožné.

Prvním videoklipem vysílaným na MTV byl klip s příznačným názvem "Video Killed the Radio Star" od skupiny The Buggles, který MTV odvysílala 1. srpna 1981 ve 12:01 hodin. Píseň skupiny The Buggles byla také prvním videoklipem, který se objevil na MTV Classic ve Velké Británii 1. března 2010, kdy se stanice změnila z VH1 Classic.

V roce 1992 vytvořila MTV svou první reality show. Zábavní průmysl procházel revolucí a MTV nepolevovala. Vznikly další kanály, například VH1, Comedy Central, CMT, TV Land a Logo. V roce 1987 byla spuštěna MTV Europe, což znamenalo počátek první globální značky pro mládež. V roce 2020 se celá produkce stanice spojila do skupiny MTV Entertainment Group, která se k oslavám výročí připojuje také svými prvními narozeninami.

Historie MTV zahrnuje nejen televizní vysílání, ale také slavné koncerty, například sérii MTV Unplugged s hudebními ikonami, která se dodnes natáčí po celém světě. Velmi oblíbené jsou také galavečery s předáváním cen. Patří mezi ně: MTV Video Music Awards, MTV Music Awards nebo MTV Movie Awards.

Obsah a vyprávění vytvořené MTV umožňují divákům uniknout z reality a objevovat neznámé, což je důvod, proč ikonická soška Moon Person, dříve Moon Man, zůstala symbolem stanice. U příležitosti srpnového výročí upravil její podobu Kehinde Wiley, americký umělec a autor portrétu prezidenta Baracka Obamy. Nová podoba byla představena na zvláštní akci na kosmodromu NASA, ve vesmírném středisku Johna F. Kennedyho na Floridě. Astronaut v životní velikosti držící vlajku MTV je obklopen zelenými listy a růžovými a bílými květy.

