Aplikace Magio GO nyní i pro televizory LG

24.08.2021 16:53

DNES!

Společnost Slovak Telekom uvedla na trh pro televizní službu přes internet Magio GO aplikaci i pro televizory značky LG. Magio GO je dostupné na LG TV od verze operačního systému webOS 3.5 a vyšší. Majitelé televizorů LG najdou aplikaci v obchodu přímo ve svém televizoru. ST nyní nabízí Magio GO pro všechny dostupné smart TV platformy.

Aplikace Magio GO pro LG obsahuje stejné funkce jako již dostupná verze aplikace pro televizory Samsung a televizory s operačním systémem Android.

▲ webOS na LG TV (foto: ST)

Zákazníci tak mohou sledovat televizní kanály a pořady z videopůjčovny, využívat sedmi denní TV archív a množství dalších funkcí bez nutnosti set top boxu.

Aplikace Magio GO je nyní dostupná pro všechny hlavní televizní platformy na trhu. Magio GO lze sledovat na televizorech LG, Samsung či televizorech s Android TV (Sony, Philips, Sharp a mnoho dalších a také na set top boxech s OS Android TV), prostřednictvím set top boxu Magio GO TV Box od Slovak Telekom na jakékoliv TV obrazovce a funguje i na mobilních zařízeních s Android s iOS a dokonce i na PC ve webovém prohlížeči.