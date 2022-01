Seriál Pan Selfridge od 31.1. na Nova Lady

27.01.2022 14:20

Již v pondělí 31. ledna 2022 startuje na stanici Nova Lady britský historický seriál Pan Selfridge, který diváky zavede do londýnského světa obchodu v první polovině minulého století.

Výpravné kostýmní drama popisuje skutečný životní příběh Harryho Gordona Selfridge - zakladatele slavného londýnského obchodního domu Selfridges, který do dnes hrdě stojí na svém místě na Oxford Street, jedné z nejrušnějších obchodních tříd britské metropole.

Rodilý Američan Selfridge přichází do Londýna v roce 1908 a rozhodne se zde vybudovat svůj vlastní velkolepý podnik aby ukázal upjaté anglické společnosti, že nakupování může být vzrušující zábava.

Britské historické seriály mají u diváků velmi dobrou pověst, kterou potvrzuje i Pan Selfridge, jenž nás zavede do londýnského světa obchodu v první polovině minulého století.

▲ Seriál Pan Selfridge uvede Nova Lady (foto: TV Nova)

Oslněn úspěchem Panství Downton sáhl známý scenárista Andrew Davies (například Moll Fandersová, Deník Bridget Jonesové, Doktor Živago, Návrat na Brideshead) po knize Lindy Woodheadové Shopping, Seduction and Mr. Selfridge, která zmapovala „drzý a nekonvenční“ způsob, jakým se podařilo americkému podnikateli Harrymu Gordonovi Selfridgeovi (1858-1947) v roce 1909 prorazit ve viktoriánské Anglii a navzdory vžitým „zavedeným pořádkům“ otevřít na londýnské Osford Street v Evropě doposud nevídaný obchodní dům, v němž „se plnily zákazníkům všechny sny, dokonce i ty, o nichž sami nevěděli“.

Výše zmíněný americký gentleman se narodil ve Wisconsinu a už jako malý kluk měl prý obchodní nadání. V deseti letech si vydělával roznáškou novin a o dva roky později již byl zaměstnán v obchodě, což mu ale nestačilo, a tak začal spolupracovat na vydávání reklamních novin. Následně to zkusil v bance, ale záhy se vrátil do světa obchodu, jehož zákulisí poznal nejlépe během svého dlouholetého působení u firmy Field, Leiter and Company. V roce 1904 si otevřel první vlastní obchod a o dva měsíce později jej prodal se značným ziskem. Jako poměrně zámožný investor pak navštívil Anglii, kde ke svému překvapení zjistil, že tamní obchodníci nemají ani ponětí o moderních způsobech prodeje svého zboží, provázených například ohňostroji podpořenou show či masívní reklamní kampaní v tisku, a rozhodl se dobýt britskou metropoli.

A právě rozsáhlými a ne zrovna jednoduchými přípravami na otevření nejzajímavějšího obchodního domu s luxusním zbožím v Anglii, v němž nechyběly na tu dobu supermoderní výtahy, odpočinkové zóny ani restaurace, se zabývá první řada seriálu Pan Selfridge. Dodejme ještě, že nakonec se natočily čtyři série obsahující čtyřicet epizod a mapující život v Británii v první polovině dvacátého století. Ovšem poučeni z již zmíněného Panství Downton neomezili se tvůrci seriálu jen na rodinu Harryho Selfridge a na další příslušníky londýnské smetánky, ale zaměřili se i na životní příběhy lidí, kteří stáli na nižších příčkách společenského žebříčku. Šlo většinou o zaměstnance obchodního domu a jejich přátele či nepřátele. Každý divák si proto najde něco, co jej zaujme.

Nákladný dobový a bohatě kostýmovaný seriál začala televizní společnost ITV natáčet v roce 2011 a první díly se měly objevit na britských obrazovkách už za rok, ale konkurenční BBC v tu dobu ITV předběhla a vrhla na divácký trh seriál s podobným zaměřením Obchodní dům Paradise, takže Pan Selfridge si začal své příznivce získávat až na začátku roku 2013. Povedlo se mu to ale mimořádně rychle a americký herec Jeremy Piven, představitel Harryho Selfridge, si díky tomuto seriálu získal velkou popularitu i v Evropě. Poznamenejme, že předtím byl znám v USA především jako drzý a agresívní agent Ari Gold v cyklu Vincentův svět (za tuto roli dostal v roce 2008 Zlatý glóbus).

Co možná nevíte o seriálu pan Selfridge:

- Filmaři samozřejmě nemohli natáčet přímo v Selfridges na Oxford Street. Mimo jiné i proto, že obchodní dům byl od doby svého vzniku mnohokrát přestavěn, a tak jeho původní podobu z roku 1909 vytvořili filmoví architekti, stejně jako dokonalé kopie interiérů jednotlivých oddělení obchodního domu a dobově zařízené kanceláře či vnitřní zařízení bytů postav seriálu. Natáčelo se v chathamských docích v Kentu, v hangárech na severu Londýna i v nepoužívané stanici londýnského metra Aldwych.

- Řetězec obchodních domů s luxusním zbožím Selfridges existuje dodnes a vyskytuje se v pětadvaceti lokalitách po celém světě. Například v britském Birminghamu existuje nákupní středisko Bullring, kterému dominuje obchodní dům Selfridges, jehož architektem byl Jan Kaplický.

- V roce 1909 zaplatil Harry Gordon Selfridge za výstavbu a zařízení svého obchodního domu částku čtyři sta tisíc liber, což byla v té době suma opravdu horentní. A naposledy odkoupili řetězec Selfridges od kanadské společnosti Galen Weston asijští investoři Central Group z Thajska za čtyři miliardy liber.

