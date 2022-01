Sanremo 2022 bude s publikem a s hosty

29.01.2022 18:48

DNES!

Ve dnech 1. až 5. února 2022 se bude konat již 72. ročník proslulého mezinárodního hudebního festivalu Sanremo. Zatímco minulý ročník se konal bez publika v sále, letos se do divadla Aristor vrátí publikum v plném počtu a to za přísných hygienických podmínek.

V soutěžní části Sanrema se představí 25 zpěváků. Každý ze soutěžících představí svoji originální píseň s maximální délkou tři minuty. Diváci spolu s technickou porotou budou hlasovat o tom kdo postoupí do dalších večerů. V sobotním finále se pak utká 14 soutěžících, z nichž vejde absolutní vítěz, který půjde automaticky i do finálového večera ESC 2022 (Eurovision Song Contest) v Turíně. Navíc získá i exkluzivní smlouvy s hudebními producenty z celé Evropy.

Do letošního ročníku Sanrema se přihlásilo přes 700 zájemců, z nichž 70 bylo z různých koutů světa. Ze Španělska postoupila zpěvačka Ana Mena a zpěvačka Yuma z Rovníkové Guneiy.

▲ Pódium postavené pro Sanremo 2022 (foto: Rai)

Páteční večer bude věnován 70., 80. a 90. letům, kdy budou soutěžící interpretovat cover verze dle svého výběru z těchto tří dekád, přičemž může být jak v italštině tak i v angličtině. Mohou si také vybrat, zda budou zpívat sólově anebo s doprovodem.

Zpěváci v soutěžní části Show Sanremo 2022 (dle abecedy):

Achille Lauro

Aka 7even

Ana Mena

Dargen D'Amico

Ditonellapiaga

Elisa

Emma

Fabrizio Moro

Gianni Morandi

Giovanni Truppi

Giusy Ferreri

Highsnob and Hu

Irama

Iva Zanicchi

La Rappresentante di Lista

Le Vibrazioni

Mahmood and Blanco

Massimo Ranieri

Matteo Romano

Michele Bravi

Noemi

Rkomi

Sangiovanni

Tananai

Yuma

Hosté Sanremo 2022:

Během večerů Sanrema se mohou diváci těšit i na řadu hostů.

• Maneskin - vítěz minulého ročníku Sanrema a Eurovize 2021. Z římské rockové kapely se díky účasti v Sanremu a posléze i v Eurovizi stal doslova světový fenomén.

• Laura Pausini, populární italská zpěvačka, nositelka cen Grammy a Golden Globe, minulý rok byla nominována na Oscara za ústřední píseň "Seen" z filmu "The Life Ahead" se Sophií Loren v hlavní roli.

• Meduza, jedna z nejpopulárnějších tanečních skupin současnosti. Italsko-britská skupina byla v roce 2020 nominována na Grammy Awards v kategorii "best dance/electronic recording" s hitem "Piece Of Your Heart" a s tímto singlem obsadila druhou příčku v UK Single Chart.

Mezi hosty měli být i Jennifer Lopez, Avril Lavigne a Ed Sheeran, kvůli potížím spojené s pandemií, je jejich účast v tuto chvíli nejistá a Rai jejich účast zatím nepotvrdila, ani nevyvrátila.

Hosté kteří doprovodí soutěžící v pátek:

• Mousse T, německý DJ

• Sophie and the Giants, britská indie popová skupina

Moderátorem Sanrema bude opět Amadeus. Po jeho boku se objeví jedna z nejkrásnějších hereček 70. a 80. let - Ornella Muti.

Jako special guest stars vystoupí herečky Gaia Girace a Margherita Mazzucco známé ze seriálového hitu Rai/HBO Geniální přítelkyně nebo herec Luca Argentero známý z dalšího seriálového hitu Rai "Doc" (v češtině Návrat do života).

Kde se bude Sanremo 2022 vysílat

Každý den od 1. do 5.2.2022 živě na televizním okruhu Rai 1, který se vysílá nyní volně ( FTA) nejenom v SD ale i v HD na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Vedle Rai 1 bude přenos šířen i na programu Rai Italia v zahraničí. Kanál Rai Italia bude po dobu přímého přenosu FTA a dostupný každému bez ohledu na předplatné (platí pro USA, Kanadu, Asii a Afriku).

Minulé ročníky se vysílaly i na RTSH Albania, TVR Romania, RTCG Crne Gore, RSI-SRG Swiss, Pervyj Kanal Russia, BHRT Bosnia, PBS Malta, Eurovision.tv (online EU, finálový večer).

Kromě televize, budou všechny přímé přenosy Sanrema dostupné on-line celosvětově na videoportálu raiplay.it v sekci "canali tv" - "dirette" - "Rai 1".

Přenosy si mohou posluchači pustit i v rádiích, na Rai Radio 2, RTL 102.5 a Radio Zeta (ne visual).

Všechny písně budou dostupné po přímých přenosech na platformách Spotify, Apple Music, Amazon Music a YouTube.

zdroj: franck + vl.info