TV JOJ: 24 Podcast také v ukrajinštině

06.04.2022 17:52

DNES!

Televize JOJ nedávno spustila na webové stránce Noviny PLUS i rozhovory, které najdou diváci jako 24 Podcast i na platformách Spotify a Apple. Včera přibyl podcast v ukrajinském jazyce.

24 Podcast se věnuje aktuálním událostem ve společnosti a ve světě a válečný konflikt na Ukrajině není výjimkou. V úterý 5. dubna web Noviny PLUS publikoval podcast o tom, v čem spočívá aktuální pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

Organizátorka Svazu Ukrajinců na Slovenku hovoří o své dobrovolnické činnosti během války na Ukrajině, ale také o tom, co je momentálně nejvíce zapotřebí i to, kdo a jak se může zapojit do pomoci a aktivit. To vše a mnohem více v 24 Podcastu s moderátorkou Tetianou Sirko v ukrajinském jazyce.

zdroj: JOJ