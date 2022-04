TV Prima uvede film Gump - pes, který naučil lidi žít

06.04.2022 17:22

Televize Prima na neděli 17. dubna na 20.15 hodin chystá pro své příznivce mimořádnou podívanou. Jde o televizní premiéru rodinného filmu Gump - pes, který naučil lidi žít od režiséra F. A. Brabce.

Snímek o výjimečné psí lásce dojme u televizních obrazovek malé i velké diváky. Vznikl na základě stejnojmenné knižní předlohy Filipa Rožka, která se s více než 140 000 prodanými výtisky během jednoho roku stala nejprodávanější knihou v ČR a získala i ocenění čtenářů Magnesia Litera. Film, který je spontánně a pravdivě zahraný pejsky z útulků nebo množíren, z nichž má většina za sebou velmi pohnutý příběh, se těší hvězdnému hereckému obsazení.

V hlavních rolích se představí Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Richard Krajčo a Jana Plodková. Před kamerou se objeví i známý kněz Zbigniew Czendlik.

▲ Gump - pes, který naučil lidi žít (foto: FTV Prima)

Film má podtitul Příběh psí pravdy, naděje a lásky. Hlavní hrdina o sobě říká: „Jsem Gump a byl jsem toulavej pes...On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý - do té doby, než najde své štěstí. A to najde jenom s člověkem. Tenhle film vám otevře oči, protože co člověk v psím srdci zničí, to může zase jen člověk uzdravit.“

„ Říká se, že bychom neměli zvířata zlidšťovat, ale ona jsou mnohem inteligentnější. Mají mnohem jemnější a složitější vnitřní život, než si myslíme. My to víme, ale většinou se podle toho nechováme ,“ uvedl herecký představitel hlavní role Bolek Polívka. „ Zvířata mají mnohé vlastnosti, kterými nás překonávají. Toto je film, který by to měl zdůraznit, upozornit nás na to a zavazovat nás k jistému druhu jemnějšího chování vůči nim ,“ dodal.

Audioknihu se stejným názvem namluvil Ivan Trojan. A režisér filmu to okomentoval slovy, že dal Gumpovi duši. Ústřední song snímku s názvem Vítr do plachet složil a nazpíval Marek Ztracený. „ Když se objevila tahle nabídka, nevěděl jsem, o co se jedná. Pak jsem si ale poslechl audioknihu, a to mě přesvědčilo. Chvíli jsem se smál, chvíli byl dojatý, ten příběh se mnou hýbal, věděl jsem, že tohle se bude skládat samo ,“ vysvětlil muzikant, kterému prý složení písničky trvalo dvanáct minut.

„ Pes není věc nebo hračka pro naše rozmary, je to právoplatný člen rodiny a měli bychom se k němu tak chovat. A věřím, že právě film o Gumpovi nám ukáže, jak silný vztah mezi zvířetem a člověkem může být a je ,“ dodala představitelka další z hlavních rolí Jana Plodková.

Autor knižní předlohy, Filip Rožek, v roce 2016 spoluzaložil organizaci Se psem mě baví svět, která pomáhá týraným a opuštěným psům najít štěstí. Projekt Gump vznikl na základě příběhů psů z této organizace.

zdroj: FTV Prima