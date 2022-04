TV Nova dotočila komediální krimi seriál

06.04.2022 10:58

DNES!

Padla poslední klapka nového osmidílného seriálu Mimořádné intelektové nadání (MIN) v režii Marka Najbrta a Tomáše Pavlíčka. Komediální krimi, v hlavních rolích s Tatianou Dykovou a Romanem Zachem, pro televizi Nova produkovali držitelé tří Českých lvů Pavel Berčík a Ondřej Zima z Evolution Films. V dalších rolích se objeví Anita Krausová, Jiří Svoboda a Matěj Hádek.

„ Myslím si, že je to báječně namíchaná komedie a kriminálka, ve které se musí aktéři vypořádat s neustále prudící dvakrát rozvedenou matkou tří dětí, která je geniálním, ale zároveň nezkrotitelným živlem posouvajícím jednotlivá vyšetřování neskutečně rychle kupředu. To je pro většinu postav hodně náročné, ale vzniká díky tomu zásadní množství komických situací ,“ přibližuje svou roli Tatina Dyková. Ta ztvárňuje Martu, která sice nikdy nedokončila ani střední školu, ale má v sobě hluboko zakořeněný smysl pro morálku a zároveň se řídí heslem „co na srdci, to na jazyku“, což ji zatahuje do velkého množství konfliktních situací.

▲ Tatiana Dyková (foto: TV Nova)

„ Jako divák si u kriminálních seriálů někdy říkám, že mi vadí jak moc už jsou jednotlivé věci vycucané z prstu. Tohle naštěstí díky komediálnímu žánru v případě Mimořádného intelektového nadání řešit nemusíme. Budeme se spíš soustředit na kontrast mého chladného a ultra čistotného vyšetřovatele a naprosto šílené konzultantky policejního týmu Marty, která je super inteligentní, ale zároveň je jí všechno jedno a má ve věcech chaos ,“ shrnuje její herecký partner Roman Zach, představitel kapitána Kreinera.

Hlavní hrdinka Mimořádného intelektového nadání Marta (Tatiana Dyková) je neskutečně inteligentní a velmi osobitá žena postrádající respekt k jakýmkoliv autoritám. S policií nechce mít za žádnou cenu nic společného. Když jí však, díky její neovladatelné touze zasahovat do věcí a posouvat je geniálním a neotřelým způsobem kupředu, policejní náčelnice Klára Hořavová (Anita Krausová) nabídne pozici konzultantky na oddělení vražd, nakonec po krátkém váhání přijme. Spolu s kapitánem Kreinerem (Roman Zach) a jeho týmem (Jiří Svoboda, Táňa Malíková) začíná s osobitostí sobě vlastní rozplétat komplikované případy vražd. Výměnou za své postřehy žádá jediné: pomoc policie s vyšetřením starého případu zmizení jejího přítele Romana, otce její dcery, který se ztratil neznámo kam před dlouhými patnácti lety.

„ Mimořádné intelektové nadání je seriál, který má díky svému humornému pojetí velkou šanci zásadním způsobem rozvířit vody tuzemských kriminálek. Největší zásluhu na tom má nejenom režisérský tandem Marek Najbrt a Tomáš Pavlíček, který prokázal, že jejich propojení byl velmi chytrý tah, ale také kongeniální herecký výkon ústřední dvojice. Věřím, že totálně protichůdné charaktery v podání Tatiany Dykové a Roman Zacha, zdroj jedné bizarní a humorné situace za druhou, si diváci okamžitě oblíbí ,“ shrnuje kreativní producent televize Nova Michael Bütow.

„ Mimořádné intelektové nadání byl jeden z nejnáročnějších projektů, na kterých jsme v poslední době pracovali, mimo jiné i kvůli všeobjímající pandemické situaci, která během velké části jeho natáčení panovala. Věříme ale, že výsledek stojí za to a na televizní obrazovku se nám podaří přivést dvojici vyšetřovatelů, která má díky své vzájemné interakci, špičkování a chemii velký potenciál zlidovět ,“ shodují se producenti Evolution Films Pavel Berčík a Ondřej Zima.

Natáčení Mimořádného intelektového nadání, které probíhalo od poloviny prosince do začátku dubna, bylo realizováno v souladu s principy tzv. zeleného natáčení a udržitelné produkce, tedy s maximálním ohledem na životní prostředí.

zdroj: Nova