Ofcom pozastavil satelitní licenci pro KTV

05.04.2022 16:43

DNES!

Britský regulační úřad Ofcom zmrazil vysílací licenci kanálu KTV poté, co vysílal obsah, který může podněcovat násilí. KTV (celým názvem Khalsa Television) byl k dispozici na Sky UK na pozici 771 až do čtvrtka 31. března 2022 jako volný ( FTA) program do celé Evropy.

Stanice KTV vysílala na satelitu Astra 2G (28,2°E) do celé Evropy na kmitočtu 11,479 GHz, polarizace vertikální, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK. V současné době je k dispozici pouze hudební obsah s logem stanice.

▲ Khalsa Television KTV

Kanál je vysílán pro sikhskou komunitu ve Velké Británii.

Šetření regulátorem Ofcom zjistilo, že moderátor v televizním pořadu pronesl řadu výroků, které společně propagovaly násilné činy, včetně vraždy, jako přijatelnou a nezbytnou formu akce na podporu věci "Chalistánu". Jedná se o stát, jehož vytvoření prosazovali sikhové na území státu Paňdžáb v Indii.

Ofcom zjistil, že se jedná o závažné porušení právních předpisů o podněcování k trestné činnosti a výtržnictví. Již v loňském roce byla kanálu uložena pokuta ve výši 50 000 liber.

Vysílatel má na vyjádření 21 dní. Po tomto procesu Ofcom rozhodne, zda televizi Khalsa Television licenci zcela odebere.

V uplynulých 18 měsících Ofcom pokutoval řadu provozovatelů vysílání a některým z nich dokonce odebral licenci. V uvedeném období přišly o licenci na vysílání ve Spojeném království čínská CGTN a ruská RT (dříve Russia Today). Provozovatelé stanic KTV, Loveworld a Republic Bharat byly pokutovány.

zdroj: satkurier.pl + rxtvinfo.com