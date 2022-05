Nova Fun uvede finále Miss Czech republic 2022

05.05.2022 19:08

DNES!

V sobotu 7. května ve 20:20 hodin přinese stanice Nova Fun přímý přenos finálového galavečera 13. ročníku soutěže Miss Czech republic 2022, ve kterém se deset nejkrásnějších dívek České republiky utká v souboji o vysněnou korunku krásy.

Na diváky čekají také pěvecké vystoupení Dary Rollins, Moniky Bagárové, hudební doprovod Pražského filmového orchestru a mnoho dalšího. Večerem bude provázet moderátorská dvojice Ondřej Novotný a Inna Puhajková. Režisérem celého večera bude Samuel Jaško, o módní přehlídku se postará Philipp Plein styled by Sam Dolce.

▲ Miss Czech republic (foto: TV Nova)

Poprvé v historii soutěží krásy v České republice bude součástí finálového večera také vítězka světové grandslamové soutěže Miss Supranational 2021 Chanique Rabe z Namibie. Tato inspirující mladá žena bude korunovat novou Miss Supranational Czech Republic 2022.

Nebude chybět ani čerstvě korunovaná Top Model of the World Natálie Kočendová. Kromě těchto krásek v porotě usedne také úřadující královna Miss Czech republic 2020 Karolína Kopíncová, ředitelka a zakladatelka Miss Czech republic Mgr. Taťána Makarenko, kreativní ředitel Miss Czech republic Sam Dolce, Miss World 2006 Taťána Kuchařová, MUDr. Martin Chorvát jako zástupce Premier Clinic, Mgr. Martina Marková CEO firmy Gymio a ředitel a zakladatel Simply You Pharmaceuticals Mgr. Antonín Gazdík.