TLC zasvětí večerní vysílání konfliktu na Ukrajině

04.05.2022 10:46

DNES!

Lifestylová televizní stanice TLC zařadí 4. května 2022 od 20:00 do vysílání speciální večerní program. Zaměří se v něm hlavně na příběhy ukrajinských válečných uprchlíků, kterým konflikt rozvrátil životy.

Programové schéma se skládá z na míru připravených a pečlivě vybraných dokumentů a zahájí jej speciál nazvaný Ukrajina: 90denní deníky (Ukraine: 90 Day Diaries). V té vystoupí páry z dřívějších řad reality show 90denní snoubenci, kterým válka reálně zasáhla do života v důsledku nějaké personální vazby přímo na Ukrajině.

▲ Ukrajina: 90denní deníky (foto: TLC/Discovery)

Následovat budou dva dokumentární filmy, které mapují aktivity polských občanů, kteří pomáhají Ukrajincům utíkajícím před válkou - Ukrajina: Je to správná věc (Ukraine: It's The Right Thing To Do) a Ukrajina: Příběhy z pohraničí (Ukraine: Border Stories).

Na závěr večera stanice uvede editovanou verzi charitativního koncertu Společně s Ukrajinou (Together with Ukraine), který se uskutečnil 20. března v Polsku.

Jaké pořady přinese TLC dnes večer?

Ukrajina: 90denní deníky (Ukraine: 90 Day Diaries)

Speciální díl oblíbené reality show sestává kompletně z domácích záběrů a sleduje životy čtyř protagonistů dřívějších řad - původem buď z USA nebo z Ukrajiny - kteří se teď soustředí na pomoc uprchlíkům a všem, kdo se kvůli válce dostali do obtížné situace. Yara Dufren, David Murphey, Natalie Podiakova a Maria Lysenko se s diváky podělí o vlastní příběhy plné naděje, odvahy a odhodlání přežít. Všechny mají společnou množinu - jejich hrdinové se snaží vyrovnat s dopady válečného konfliktu nejen na sebe, ale i na své rodiny a nejbližší přátele.

Ukrajina: Je to správná věc (Ukraine: It's The Right Thing To Do)

Ruská invaze na Ukrajinu šokovala celý svět. Pro Ukrajinu samotnou znamenala tvrdou ránu, destruktivní tragédii nevídaných rozměrů a bezbřehé lidské utrpení. Mnoho Ukrajinců muselo opustit své domovy a hledat útočiště v sousedním Polsku. Novinářka Edyta Krześniak se vydala do města Lublin ve východním Polsku, kde se setkala s lidmi, kteří zasvětili svá srdce i domovy záchraně dětí a jejich matek prchajících před válkou. Jednoduše proto, že „je to správná věc“.

Dokumentární film mapuje příběh Olgy Adamowicz a Łukasze Stomy - dvou polských občanů, kterým válka obrátila život naruby. Původně zamýšleli poskytnout přechodné ubytování deseti uprchlíkům - z jejich domu v Lublinu se ale velmi rychle stalo útočiště pro více než stovku Ukrajinců. Dnes se v něm nachází mezinárodní centrum pro pomoc válečným obětem a prvních několik nocí zde tráví prakticky všichni utečenci, kteří překročí ukrajinsko-polskou hranici.

▲ Společně s Ukrajinou (foto: TLC/Discovery)

Ukrajina: Příběhy z pohraničí (Ukraine: Border Stories)

Během prvních dvou týdnů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu uprchlo přes hranice do Polska více než 2,5 milionu lidí. Navzdory tomu, že šlo o bezprecedentní migrační vlnu, se polská vláda rozhodla nebudovat uprchlické tábory. Ukázalo se totiž, že nebyly potřeba. Většina Ukrajinců - extrémně unavených po nervy drásající cestě - našla vstřícnost a pohostinnost přímo v polských rodinách. Dokumentární film vypráví tři rozdílné příběhy, jejichž pojítkem je snaha o organizovanou pomoc hned v prvních dnech válečného konfliktu.

Společně s Ukrajinou (Together with Ukraine)

Společnost Discovery už v průběhu března oslovila celý svět unikátním živě vysílaným charitativním koncertem v polské Lodži. Záměrem bylo spojit na jednom pódiu nejslavnější polské a ukrajinské umělce se společným cílem - získat finanční prostředky na pomoc lidem zasaženým válkou. Hvězdní interpreti vystoupili před obecenstvem čítajícím na 12 tisíc lidí přímo na místě a další miliony diváků u televizních obrazovek a na internetových platformách. Stanice Discovery Channel koncert živě přenášela na více než 50 světových trzích, včetně USA a celého regionu střední a východní Evropy. V průběhu večera se podařilo shromáždit přes dva miliony dolarů a další dary ve prospěch charitativního konta stále přicházejí. Společnost navíc věnovala na pomoc Ukrajině částku ve výši 500 tisíc dolarů i veškeré zisky z reklamního času před vysíláním koncertu v Polsku a Rumunsku.

zdroj: TLC