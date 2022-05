Premiéry filmů z kin v neděli na ČT

27.05.2022 10:51

DNES!

Následující čtyři neděle budou v České televizi patřit televizním premiérám úspěšných snímků. Filmové závěry týdne zahájí vysílání komedie Bourák, která získala čtyři nominace na Českého lva.

Další týdny se mohou diváci postupně těšit na tragikomedii Bábovky, závěr volné vesnické trilogie režiséra Tomáše Vorla s názvem Cesta domů, nebo koprodukční drama Amnestie.

Film Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho má plné zuby, získal čtyři nominace na Českého lva. Snímek se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech.

▲ Film Bourák (foto: ČT)

„ Bourák je chlapík, který umí tančit rock and roll, já netančím vůbec. Je to chlapík, který rozumí autům, umí je opravit, já jsem vyměnil maximálně jednu pneumatiku za celý život. Umí opravit střechu, když na to přijde. Já jsem manuálně úplně nezručnej. takže v podstatě nemám žádné předpoklady pro tuhle roli. I vlasů už mám míň. Nic, tam není prostě nic, co bych měl s Bourákem společného. To, že Ondřej obsadil právě mě, beru jako takovou bratrskou zlomyslnost, která nás provází od dětství ,“ uvádí ke své roli Ivan Trojan. Jak si nakonec jeho postava poradí s nastalými problémy mohou diváci vidět již tuto neděli od 20:10 hodin na ČT1.

O setkáních, která člověku navždy změní život je tragikomedie podle románového bestselleru Radky Třeštíkové, která se zároveň podílela na scénáři. Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy a ukazují zábavné i bolestné situace, které zná každý. Dílo režiséra Radka Havlíka, ve kterém hrají Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková nebo Táňa Pauhoufová, bude k vidění 5. června, opět od 20:10 hodin na Jedničce.

K pětašedesátým narozeninám režiséra Tomáše Vorla připravila ČT do vysílání film Cesta domů, který navazuje na Vorlovy počiny Cesta z města a Cesta do lesa. Stejně jako předchozí dva díly volné trilogie, i Cesta domů vznikala v téměř nedotčené oblasti okolí Rabštejna nad Střelou. Zároveň odtud pochází i samotný scénář snímku.

„ Situace jsou odpozorované, scénář jsem dal dohromady z příběhů a historek, které jsem tady slyšel, nebo sám zažil. Při psaní mi pomáhali místní sedláci, lesníci a myslivci, takže je to kolektivní dílo ,“ říká Tomáš Vorel. Na výsledek se mohou diváci podívat v neděli 12. června od 21:40 na ČT2.

Nedělní večery ve znamení premiér doplní drama z období let 1989 a 1990, kdy osudy řady lidí z různých společenských vrstev prošly zásadní proměnou. Snímek režiséra Jonáše Karáska s názvem Amnestie bude k vidění 19. června.

zdroj: ČT