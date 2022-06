Co se stalo se ztracenými miliony Grace Kelly? Napoví Viasat History

13.06.2022 14:39

Grace Kelly svoji kariéru začala jako obyčejná, ale neobyčejně krásná dívka, která se stala oceňovanou hollywoodskou herečkou a módní ikonou, jejíž kariéra ale skončila stejně rychle, jako začala. Její pohádkové mění navíc dodnes halí závoj tajemství.

V polovině 50. let byla Grace hvězdou nejvyšší úrovně. Přetahovali se o ni nejznámější režiséři té doby včetně Alfreda Hitchcocka a za svoji roli ve filmu Country Girl (Venkovské děvče) z roku 1954 dokonce získala Oscara. Ačkoliv byl její otec milionář, protekci v Hollywoodu rozhodně neměla - ostatně Gracini rodiče z jejího výběru povolání nebyli právě nadšeni.

Z Hollywoodu do Monaka

Grace měla slušně našlápnuto na zářnou hereckou kariéru, nicméně po několika letech hraní ve filmech se zamilovala do jistého významného muže, monackého knížete Rainiera III. Jejich svatba v roce 1956 proběhla při příležitosti premiéry jejího posledního filmu The Swan (nebo možná se dá říct, že premiéra filmu proběhla při příležitosti svatby).

▲ Dokument Chybějící miliony Grace Kelly (foto: Viasat)

Svatbou, kterou již tehdy sledovalo v televizi asi 30 milionů lidí, ale nakonec skončila i celá její kariéra. Několik režisérů včetně Hitchcocka se ji sice od té doby snažilo získat zpět, ale ona vždy z různých důvodů odmítla. Na příkaz knížete Rainiera bylo navíc zakázáno promítání jejích filmů v Monaku.

Jako oceňovaná hollywoodská herečka, navíc s tak významným „VIP“ manželem, musela být Grace pohádkově bohatá. Jenže její peníze se někam záhadně ztratily, jak se zjistilo po její tragické smrti v roce 1982, kdy po drobné mozkové příhodě ztratila kontrolu nad vozem a zemřela na následky autonehody.

Kam se poděly její miliony?

Jmění v její poslední vůli totiž zahrnovalo pouhých 10 tisíc dolarů a zanedbanou chalupu v Irsku. Kam se však poděly její miliony, které za svou kariéru i po ní jistě musela vydělat? To se v jedinečném televizním dokumentu Chybějící miliony Grace Kelly pokouší zjistit finanční vyšetřovatelka Gemma Godfreyová

Gemma Godfreyová má v oblasti financí bohaté zkušenosti - vždyť se vyprofilovala mimo jiné jako poradkyně Arnolda Schwarzeneggera a později dokonce i britské vlády. V rámci dokumentu provede diváky Gracinou finanční minulostí od A až po Z. Kolik peněz vlastně Grace za svoji kariéru vydělala? Jak draho ji vyšel její komplikovaný vztah s bohatým otcem? A jakou cenu musela zaplatit za to, že předčasně ukončila svoji kariéru a v podstatě tak porušila smlouvu s nahrávacími společnostmi?

▲ Dokument Chybějící miliony Grace Kelly (foto: Viasat)

Grace Kelly byla evidentně prozíravá podnikatelka a současně pokroková filantropka s velkým rozhledem. Gemma Godfreyová v rámci dokumentu postupně odkrývá Gracin život od dětství ve Philadelphii po její zlatou klec v Monaku. V průběhu pořadu zůstávají diváci průběžně informováni o jejích životních (stále finančních) ztrátách a ziscích, takže příběh jejích chybějících milionů získává reálné a realistické kontury.

Na vrcholu své hollywoodské kariéry si Grace získala miliony fanoušků. Každá žena chtěla vypadat jako ona, a to jí přirozeně přinášelo spoustu peněz. Někteří experti odhadují hodnotu majetku Grace Kelly už v době jejího života na 100 milionů dolarů, což znamená, že šlo o jednu z nejvíce vydělávajících žen v USA.

Zajímavé je, že po její smrti byl stav jejích aktiv v USA ohodnocen na pouhých 10 tisíc dolarů. Přitom když o pár let později zemřela její matka, měla její poslední vůle hodnotu více než 2 miliony dolarů.

Svoje peníze si chtěla vydělat sama

Grace byla tvrdohlavá, a tak si svoje peníze chtěla zasloužit. Nechtěla být pouhou dědičkou. A tak odmítla majetek svého otce a už v raném věku se stala divadelní herečkou a modelkou.

Netrvalo dlouho a všiml si jí film. Po hlavní roli v úspěšném snímku V pravé poledne po boku Garyho Coopera podepsala smlouvu s nahrávacím studiem MGM.

Už ve 23 letech tak vydělávala na tu dobu snových 750 amerických dolarů týdně. Navíc pokud dokončila tři filmy za rok, čekal ji bonus 20 tisíc dolarů. Za sedm let si tak Grace měla přijít na 273 tisíc dolarů. Jenže po Oscarovi za Venkovskou dívku v roce 1954 její příjmy dále vzrostly, a to na 250 tisíc dolarů za rok. Tyto peníze však v její poslední vůli chyběly.

Kam se tedy poděly ony miliony? Něco samozřejmě stála svatba, něco věno (a to ne málo), ale jako monacká princezna získala Grace přístup k bohatství, o kterém se běžnému smrtelníkovi ani nesní. Proto na svatbě s knížetem dost pravděpodobně neprodělala, pokud tedy zůstaneme u tvrdých čísel. Šťastná ale nebyla. Jedinou radost jí dělaly její tři děti - svoji monackou zlatou klec se však několikrát pokusila opustit; neúspěšně.

Dokument Chybějící miliony Grace Kelly budou moci brzy vidět i čeští diváci, a to v premiéře 19. června ve 21:10 na kanálu Viasat History. Příběh emancipované dcery milionáře, která se stala módní ikonou a herečkou, aby se nakonec vzdala veškerých výhod Hollywoodu a přijala titul Její knížecí jasnost kněžna monacká za cenu ztráty velké části svobody, rozhodně stojí za zhlédnutí.

Trailer:

zdroj: Viasat