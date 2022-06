SkyShowtime oznamuje obsazení tří klíčových vedoucích rolí

13.06.2022 11:12

Streamingová služba, která se již brzy dočká spuštění, přivítala do svých řad nové kolegy na pozicích Head of Programming, Regional General Manager for Iberia a Chief Human Resources Officer. CEO společnosti SkyShowtime, Monty Sarhan, dnes představil tři nové klíčové členy rychle rostoucího exekutivního týmu ve vedení společnosti.

Oznámení o jejich jmenování do funkce jde ruku v ruce s chystaným spuštěním služby, které je plánováno ještě letos. Po svém startu bude SkyShowtime postupně dostupný na více než 20 evropských trzích.

Leadership tým SkyShowtime posílí následující osoby:

• Jon Farrar na pozici Head of Programming. Do SkyShowtime přichází z BBC Studios, kde byl zodpovědný za direct-to-consumer programming strategii v rámci své duální role coby Global VOD Director a Editor-in-Chief of BBC Select, tedy první SVOD služby pod hlavičkou BBC v Severní Americe. Byl součástí týmu, který vyvinul BritBox, společnou streamingovou službu BBC Studios a ITV. Farrar se bude zodpovídat přímo Montymu Sarhanovi a bude zodpovědný za programovou strategii, dohled nad špičkovou kvalitou obsahu partnerských studií a sestavení prvotřídního programového týmu pro vytváření originálního a lokálního obsahu napříč trhy, kde bude SkyShowtime dostupná. Farrar bude zároveň stát v čele akvizic, schedulingu a redakce obsahu.

▲ Personální posily v týmu SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

• Raquel Berzosa byla jmenována do role Regional General Manager for Iberia (Pyrenejský poloostrov). Berzosa bude zodpovědná za expanzi SkyShowtime ve Španělsku a Portugalsku, budování a vedení regionální distribučních skupin a partnerství, dohled nad marketingem a obsahem pro Pyrenejský poloostrov. Do SkyShowtime přichází z NBCUniversal International Networks & DTC, kde působila na pozici Vice President, Affiliate Sales & Country Lead, Iberia. Berzosa se v zábavním průmyslu pohybuje pracovně už léta a má rozsáhlé zkušenosti s vyjednáváním s partnery ve Španělsku a Portugalsku, včetně spouštění VOD služby Universal+, která je momentálně dostupná na třech ze čtyř největších platforem ve Španělsku. Se sídlem v Madridu se bude Berzosa také zodpovídat přímo Sarhanovi. Jmenováním Berzosy je už vedoucí regionální tým kompletní, spolu s ní jsou v něm i Gabor Harsanyi a Henriette Petersenová, Regional General Managers for Central Eastern Europe and North Europe.

• Richard Thurston se připojuje ke SkyShowtime jako Chief Human Resources Officer. Thurston povede tým HR a bude podporovat management společnosti v budování inkluzivní a prosperující firemní kultury. Thurston se k týmu připojuje po 10 letech ve společnosti Sky, kde vystřídal několik rolí ve vedení společnosti, naposledy coby Group HR Director, a hrál také zásadní roli při utváření provozního modelu skupiny Sky. Před příchodem k této společnosti působil Thurston v BBC coby HR Director of the BBC News Group, kde podporoval týmy napříč kontinenty. Ještě předtím strávil 7 let v ITV. Thurston se bude přímo zodpovídat Sarhanovi.

SkyShowtime nabídne svým divákům ten nejlepší výběr zábavy z nějvětších a nejplodnějších světových studií, včetně televizních premiér kinofilmů od Paramount a Universal; dále originální seriály od Showtime, Paramount+, Sky Studios a Peacock; originální lokální obsah; pořady pro děti a rodiny od Nickelodeon, DreamWorsk a Illumination a také bohatou knihovnu nabízející obsah napříč všemi žánry.

Služba SkyShowtime bude postupně dostupná uživatelům v Albánii, Andoře, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Dánsku, Finsku, Maďarsku, Kosovu, Černé Hoře, Nizozemí, Severní Makedonii, Norsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, na Slovensku, ve Španělsku a Švédsku.

Další podrobnosti ke službě SkyShowtime, včetně ceny předplatného, budou oznámeny později.

zdroj: SkyShowtime