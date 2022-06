13E: Návrat RTR Planeta, Rossija 24, konec Belarus 24 HD

10.06.2022 18:10

DNES!

K evropským divákům se opět dostávají nedávno zakázané ruské stanice RTR Planeta a Rossija 24 veřejnoprávní VGTRK. Oba programy se vysílají na parametrech, na kterých byly před týdnem odpojeny.

Rossija 24 je zpravodajský kanál, RTR Planeta je mezinárodní stanice, která přináší divákům za hranicemi Ruskíé federace výběr z pořadů vlastní produkce, na kterou má práva k šíření v zahraničí.

▲ RTR Planeta - záběr z příjmu stanice

Stanice Rossija 24 a RTR Planeta jsou do Evropě šířeny nadále přes satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Obě stanice jsou zmíněny v šestém protiruském sankčním balíčku EU. Obnovení distribuce je proto překvapivé. Nadále se na stejné pozici již nevysílají Pervyj kanal Vsemirnaja Sietj (First Channel/Channel One) a Pobeda HD, které na sankčním listu nejsou.

Vysílání RTR Planeta a Rossija 24 je do Evropy šířeno také přes turecký satelit Türksat na pozici 42°E v silném západním svazku a příjem je zde možný s parabolami malých rozměrů. Rovněž je možné obě stanice přijímat z distribuční trasy z ruského satelitu Express na pozici 14°W.

▲ Rossija 24 - záběr z příjmu stanice

Do Evropy se již nevysílá běloruský zpravodajský kanál Belarus 24 HD a rovněž mezinárodní rozhlasová stanice Radio Belarus International. Toto vysílání bylo šířeno na kmitočtu 11,565 GHz. Důvody vypnutí nejsou známé.

technické parametry - RTR Planeta, Rossija 24:

• Eutelsat Hot Bird 13C (13°E), freq. 11,034 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA