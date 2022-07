Kdo byli ve skutečnosti křižáci? Prozradí dokument Viasat History

01.07.2022 10:01

Historie křižáckých výprav trvala zhruba 200 let; bylo to fascinující období středověku, které si mnohdy idealizujeme a mnohdy v nás vyvolává určitý nádech romantiky. Světlo do této problematiky se snaží vnést i nový britský dokumentární seriál Křižáci na Viasat History.

Třídílným seriálem provází britský historik a spisovatel Dr. Thomas Asbridge, odborník na slovo vzatý. Pořad, jehož první díl mohou diváci v premiéře vidět v pátek 1. července ve 21:00 na kanále Viasat History, využívá čerstvé důkazy, výpovědi očitých svědků, dobové záznamy k tomu, aby znovu oživil tento fascinující, epický středověký příběh.

Příběh, který nestárne

Na příběh křižáků dodnes vzpomínáme jako na příběh náboženského fanatismu a neuvěřitelné brutality, jak na straně rytířů, tak na straně džihádských bojovníků. Jako na příběh hradů a králů. A jako na příběh hrdinství, zrady a oběti.

▲ Ddokumentární seriál Křižáci (foto: Viasat)

Dr. Asbridge se svým štábem využívá důkazy a výpovědi jak z křesťanského, tak z islámského světa. V průběhu natáčení přirozeně navštívili i místa, která se křižáckých tažení nějakým způsobem týkají. Natáčení tak probíhalo v různých lokalitách Blízkého Východu, severní Afriky i Evropy, a to včetně archivů, které odhalily jen zřídka zveřejňované rukopisy a artefakty. Tyto archivy poskytly například jeruzalémská mešita Aqsa či odlehlý ostrovní klášter v Benátkách.

1. výprava: Nebývalá krutost rytířů

V prvním díle se tým expertů přirozeně zabývá 1. křižáckou výpravou, kteří prošli dlouhé tisíce kilometrů z Evropy, aby vyrvali Jeruzalém z rukou muslimů. Po cestě zažili hlad, strádání, nemoci i krvavé bitvy, jenže ke svatým válečníkům měli skutečně daleko.

Ke svým muslimským protivníkům se chovali s nebývalou krutostí. A jak jen tak mimochodem poznamenává Dr. Asbridge, v polovině expedice naopak dokonce zvažovali, že se vzdají, takže nebyli ani tak sebejistí a neporazitelní, jak se o nich tradovalo.

▲ Ddokumentární seriál Křižáci (foto: Viasat)

Richard Lví srdce versus sjednotitel islámu

Ve druhé epizodě se štáb zaměřil na 3. křižáckou výpravu, především na dvě její nejvýznačnější osobnosti, Richarda Lví srdce a sultána Saladina, mocného sjednotitele islámu. Obě osobnosti dokument vykresluje do největších detailů i na základě výpovědí (tehdejších) očitých svědků. Celý konflikt oba muže přivedl na kolena, což bylo překvapivé, ale na druhou stranu to výrazně přispělo k tvorbě legendy okolo nich.

Křižácké války nakonec nebyly rozhodnuty v Jeruzalémě, ale v Egyptě, jak ukazuje poslední díl série. Na základě nejčerstvějších archeologických důkazů dochází Dr. Asbridge k závěru, že osud křižáků nakonec zpečetil hrozivý otrokářský válečník z ruských stepí. Na seriál Křižáci, který mapuje velká středověká střetnutí dvou mocných náboženství, se můžete podívat od pátku 1. července ve 21:00 na kanále Viasat History.

Trailer:

