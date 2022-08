Rok ve Skotsku s Viasat Nature

11.08.2022 19:13

Přímořské podnebí předurčuje Skotsko k tomu, aby tamní příroda byla rozmanitá a krásná, jenže také drsná. Pokud vás někdy přitahovala tato destinace kvůli historii, pak vězte, že i místní příroda stojí za to. Připravte si však pláštěnky a deštník, zvířecí obyvatelé, vám totiž ukážou, že život v místní divočině není vůbec jednoduchý.

Krásná příroda, která chyby neodpouští

Od dob, kdy se naši předkové shlukovali u ohně, máme před přírodou určitý přirozený respekt. A i když jsme si jako lidstvo jistou část přírody zkrotili, pořád ještě existují místa, kde tento respekt přetrvává. Právě skotská divočina je toho krásným příkladem. Rozsáhlé plochy země nepodmaněné lidmi jsou nádherné, ale chyby rozhodně neodpouštějí. A to ani člověku, ani svým přirozeným obyvatelům, zástupcům živočišné říše.

Originálně pojatý dokumentární seriál s názvem Skotsko: Rok v divočině má čtyři epizody. Právě tak akorát na to, aby každá z nich pokryla jedno roční období. Štáb při natáčení pořadu navštívil s kamerou utajená místa skotské divočiny a zvířata, z nichž některá bychom v této oblasti možná ani nečekali.

Dokument Skotsko: rok v divočině uvede Viasat Nature

V jednotlivých epizodách se setkáme s různými zástupci skotské fauny, od jelenů evropských přes orly mořské, veverky obecné a kuny lesní a fascinující papuchalky žijící na pobřeží až po tuleně kuželozubé, vydry či dokonce kosatky. Skotská příroda je zkrátka velice rozmanitá nejen díky velice specifické krajině, ale i díky tomu, že region téměř ze všech stran obklopuje moře.

Skotsko není jednotvárné

Ačkoliv z jiných pořadů možná diváci mohou mít pocit, že je Skotsko jednotvárnou krajinou, není tomu tak. I proto štáb pořadu Skotsko: Rok v divočině navštívil různé regiony země, od Shetlandských ostrovů až po úplný jih, a každá z epizod se pak zaměřuje na to, jak si zvířata dokážou poradit s různými ročními obdobími a přežít v přímořském klimatu, které je o dost nepředvídatelnější než to naše. Ve Skotsku jsou životy těchto zvířat ohrožovány nejen přirozenými predátory, ale jsou také vydáni na milost či nemilost přírodním živlům, jež zde úřadují.

Jaro je obdobím rozpuku života

I ve Skotsku je na jaře život v rozpuku. Nejen teplejší počasí, ale i vnitřní puzení motivuje zvířata k rozmnožování, k tomu, aby na svět přivedly potomstvo. A to se týká celé plejády živočichů, od zajíce běláka přes motýla martináče habrového, tetřeva hlušce, mravence a veverku obecnou až po papuchalky, morčáky velké nebo dokonce velryby keporkaky. Ačkoliv třeba s barevnými a originálními papuchalky si většina z nás spojuje spíše Island než Skotsko.

Dokument Skotsko: rok v divočině uvede Viasat Nature

Všechny tyto živočišné druhy používají k udržení svých rodových linií specifické strategie, a právě ty sleduje první díl dokumentárního seriálu. Už pozitivně laděná jarní epizoda zaujme svojí kamerou s dechberoucími záběry na oblasti, které patří k těm nejkrásnějším v Evropě.

Léto: Dlouhé dny a nadbytek jídla

V létě se příroda dočasně může těšit z nadbytku jídla a dlouhých dní, které jednotlivým zvířatům dodávají dostatek energie. Fauna si na chvíli může vydechnout. Jenže potravinový řetězec funguje i v tomto nejklidnějším období roku. A třeba mláďata jelena evropského se tak musejí skrývat v kapradí, aby unikla ostrému zraku (a zobáku) hladového orla mořského. Toho se týká i další smutný příběh této epizody, kdy mladá orlice vyhazuje svého bratra z hnízda, jež je pro oba dva už příliš těsné.

Lovit se mezitím začínají i mladé vydry, které na plážích Shetlandských ostrovů mají spoustu potenciální kořisti. Jen se ji ještě naučit chytit. Lekce rybaření jim na poslední chvíli dává jejich matka. V mokřadech na jih od Cairngorms pak žije rodina bobrů, která zde stejně jako jinde tráví čas budováním hrází.

Podzim: Příprava na horší časy

Na podzim se zvířena pomalu začíná připravovat na krutou zimu. Tato příprava spočívá buď v migraci nebo ve sbírání sil na to, aby bylo možné zimě čelit přímo. Na nejvyšších kopcích skotské vysočiny už na podzim začíná sněžit, a to je neklamná známka toho, že kdo v tomto období něco zanedbá, nemusí se dožít dalšího jara.

A zatímco některá zvířata Skotsko opouštějí, jiná se sem vracejí. To je i případ lososů obecných, kteří strávili čtyři roky na moři, načež je vnitřní puzení pohání vrátit se proti proudu skotských řek do míst, kde se sami vylíhli. Cesta to je brutální a pro mnohé z lososů se stává tou vůbec poslední.

Zima: Tahle byla příliš mírná

Zima, ve které se tentokrát natáčelo, byla příliš mírná, což s sebou přinášelo hlavně komplikace. Konec ledna byl nezvykle teplý, což ohrožuje život například zajíců běláků, jejichž srst na zimu bělá (jak již napovídá jejich název), aby se mohli lépe skrýt na sněhovém povrchu. Jenže jak se může bílý

zajíc skrýt na holé půdě? Příliš teplá zima zároveň mění zvyklosti také dalších zvířat, jako jsou jeleni, kdy například dochází k potyčkám mezi samci, jež jsou běžně vyhrazeny pro jiná roční období.

Pokud patříte mezi milovníky přírody a zrovna Skotsko patří mezi vaše oblíbené divočiny, určitě si nenechte ujít jedinečný dokument Skotsko: rok v divočině, který uvede televizní kanál Viasat Nature od 15.8 ve 20:00.

