Osm posledních dílů Policie Modrava míří na TV Nova

23.08.2022 18:40

Čtvrtá řada diváckého hitu Policie Modrava, jehož premiérové díly pravidelně sledovalo v průměru přes dva miliony diváků a také letní, reprízové díly panovaly nedělním večerům, se vrací na obrazovky TV Nova. A bude to naposledy.

Od 4. září po osm neděl - a vždy o týden dříve na Voyo - budou seriáloví policisté řešit nové případy v kulisách jedinečného prostředí národního parku Šumava. To je v premiérových dílech, také díky použití dronů, nasnímáno ještě výpravněji.

▲ Policie Modrava: Soňa Norisová a Jaroslav Satoranský (foto: TV Nova)

„ Na Modravu jsem jezdil jako malý kluk s rodiči, později jsem sem jezdil lyžovat. Moc rád na tu dobu vzpomínám, a i proto mám k Šumavě blízký vztah. Navíc tady mám chatu a moc rád a často sem jezdím. V podstatě celý seriál jsem režíroval tady ze Srní z chaty, kde jsem se vždycky po natáčení připravoval na další den ,“ líčí svůj vztah k místu, které se stalo dějištěm fenoménu jménem Policie Modrava autor seriálu, režisér a scenárista Jaroslav Soukup. Ke vzniku seriálu dodává: „ V roce 2008 jsem začínal pilotním dílem a vůbec jsem nevěděl, jak to dopadne. Napadlo mě spojit kriminální linku s menšími případy uniformovaných policistů a k tomu ještě přidat lidskou stránku, osudy obyvatel na Šumavě .“

Hlavní hrdinkou zůstává kriminalistka Jana Vinická, která se před lety z osobních důvodů přesunula z města na venkov a přijala uvolněné místo velitele policejní stanice na Šumavě. „ Policie Modrava je pro nás herce srdcová záležitost. V nových dílech mě čekají změny v osobním životě. Diváci se mají na co těšit a myslím, že budou příjemně překvapení ,“ prozrazuje herečka Soňa Norisová a Jaroslav Satoranský ji doplňuje: „ Věřím, že závěrečná řada seriálu bude stejně úspěšná jako ty předcházející. Všichni - herci i skvělý štáb - jsme to dělali s velkou radostí. Tak to snad bude i na tom výsledku vidět .“ Představitel poručíka Kamila Sedláčka Filip Tomsa uzavírá: „ Ačkoliv se jedná o kriminální příběhy, seriál dává divákům pocit klidu. Prostředím, obrazovým ztvárněním, kvalitou scénářů, způsobem a tempem vyprávění, hudbou a samozřejmě skvělými hereckými výkony ,“ říká.

V nových epizodách bude tým Jany Vinické řešit případ zastřeleného bývalého kriminalisty, vraždu mladé ženy, okolo které se motala celá řada milenců, zmizení dobře situovaného starého mládence nebo nález těla mladé ženy, jejíž identifikaci znesnadňuje kyselinou poleptaný obličej.

