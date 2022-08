Specialisté startují na Nově pěkně zostra již v pondělí 29. srpna

23.08.2022 11:47

DNES!

Po letní přestávce se na obrazovky TV Nova vrací premiérové díly kriminálního seriálu Specialisté. A diváci se mají opravdu na co těšit, osmá řada totiž odstartuje v pondělí 29. srpna večer rovnou dvěma novými epizodami - Únos a Najdu tě, přičemž obě epizody mohou diváci sledovat na Voyo již nyní.

Sehraná čtveřice policistů pod vedením majora Strouhala (Martin Dejdar) tak opět bude řešit ty nejzávažnější trestné činy.

▲ Nové díly seriálu Specialisté uvede TV Nova (foto: TV Nova)

Nové případy detektivy zavedou na nejrůznější místa v Praze i jejím okolí, mrtvá těla se například najdou ve škole, parku či dokonce na poli. I v nových dílech bude Specialistům velmi výrazně pomáhat koronerka Iva Malinková (Gabriela Míčová), která bude dokonce ústřední postavou jedné z epizod.

V mnoha dílech se objeví v epizodních rolích známí herci, například Tereza Těžká a Eva Leinweberová (Únos) nebo Jana Stryková a Pavel Batěk (Touha)

Tereza Těžká například popsala svou postavu takto: „ Vrátila jsem se zpátky do svých mladých let, v této epizodě hraji osmnáctiletou dceru bohatého podnikatele, jimž unesli mladou chůvu, a policisté musí vypátrat, kdo a kam ji unesl .“

A Eva Leimbergerová řekla o zajímavých setkáních s hereckými kolegy při natáčení Specialistů: „ Tohle mám na natáčení opravdu moc ráda. Setkávání s kolegy. Vzhledem k tomu, že jsem žila celkem dlouho mimo ČR a pak jsem se věnovala mateřským povinnostem, s mnoha kolegy z divadel a spolužáky z DAMU jsem se spoustu let neviděla nebo úplně ztratila kontakt. To, že se můžeme potkat přirozeně, při práci, je prostě radost. Teď během posledních dílů to byli třeba Pavel Batěk, Jana Stryková, Nataša Gáčová, Honza Teplý, moje skoro jmenovkyně Eva Leinweberová a další .“

Nedílnou součástí jednotlivých příběhů budou také osobní linky členů elitního policejního týmu. Vedle vztahu kapitána Martina Kováře (Jiří Hána) s novinářkou Martinou Svátkovou (Marta Dancingerová) se tak dostanou například do popředí problémy, které musí řešit major Strouhal (Martin Dejdar) se svou neteří Anežkou (Amélie Pokorná), přesněji s jejím zhoršujícím se prospěchem.

Specialisté prožili velmi povedenou jarní sezónu, kdy si je každé pondělí večer nenechalo ujít v průměru 1 209 000 diváků starších 4 let. (Zdroj dat: ATO - Nielsen Admosphere, živě + TS0-3, ke dni: 28. 6. 2022)

Natáčení Specialistů je realizováno v souladu s principy tzv. udržitelného natáčení, tedy s maximálním ohledem na životní prostředí.

zdroj: Nova