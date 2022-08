TV Nova točí komediální seriál o dospívání dětí

22.08.2022 16:13

TV Nova začala natáčet nový původní desetidílný komediální seriál o dospívání dětí a někdy také dospělých s pracovním názvem Sex O'Clock. V hlavních rolích příběhu mladých sourozenců Adama a Emy a jejich rodičů se objeví debutant Maxmilián Kocek se Sárou Korbelovou.

Spolu s nimi pak další debutantka Karolin Omastová s Janem Révaiem, Petrou Bučkovou, Janou Švandovou, Evou Podzimkovou a Jakubem Žáčkem. Sex O'Clock pod značkou Voyo Originál režírují Jan Bártek a Karolina Zalabáková, která je zároveň producentkou a spoluautorkou scénáře.

▲ Příběh jednoho hodně náročného dospívání v novém seriálu (foto: TV Nova)

„ S tak dobře a svižně a především autenticky napsanými scénáři se setkávám opravdu výjimečně. Je na nich znát, že jsou za nimi důkladné rešerše a detailní uvažování o světě dnešních náctiletých ,“ říká kreativní producentka TV Nova Marta Fenclová a dodává, že: „ Sex O'Clock je o hledání vlastní identity a někdy také o hodně náročném nicméně neuvěřitelně vtipném rodinném soužití. Je to příběh rodiny, která se po překvapivém odhalení musí naučit fungovat bez ohledu na to, co si kdo myslí nebo říká. Jsem moc ráda, že v seriálu dáváme prostor mladým hereckým tvářím, které se na natáčení dlouze a intenzivně připravovaly .“

Hlavním hrdinou Sex O'Clock je dospívající Adam, který se až dosud zabýval především svou taneční kariérou a mučivou otázkou, kdy už konečně přijde o panictví. Jeho otec (Jan Révai) ale překvapivým odhalením převrátí celé rodině život naruby. Tato situace odstartuje celý řetězec nečekaných událostí, se kterými si musí poradit jak Adamova matka (Petra Bučková), tak babička (Jana Švandová). A to ještě nikdo netuší, s čím se bude muset v brzké době vypořádat Adamova sestra Ema (Sára Korbelová).

Za scénářem celé série stojí Karolina Zalabáková spolu s Matějem Randárem a jeho development trval několik let. „ Seriál se dotýká řady dnes už normálních, ale i společensky ožehavých témat a postavy v něm řeší stejné problémy a otázky, ať už je jim patnáct nebo čtyřicet pět ,“ říká Karolina Zalabáková, jejíž tvůrčí tým na vývoji spolupracoval i s Masarykovou univerzitou i s focus group studentů středních škol.

zdroj: Nova