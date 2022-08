4iG chce se státem koupit Vodafone Hungary

22.08.2022 10:38

Telekomunikační operátor Vodafone by mohl mít v Maďarsku nové majitele. Společnost 4iG Nyrt. (4iG), zastupující maďarský stát, a Vodafone Group se dohodly na podmínkách prodeje 100% podílu ve Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. (Vodafone Hungary) za celkovou peněžní protihodnotu odpovídající hodnotě podniku 715 miliard HUN (cca 432 miliard Kč).

To představuje 7,7 násobek EBITDA za dvanáctiměsíční období končící 31. březnem 2022.

Plánovaná transakce vytváří významný potenciál pro další růst prostřednictvím příležitostí křížového prodeje, úplné konvergence pevných a mobilních zařízení a rozsahu, což vede k významným synergiím výnosů B2B a B2C. Potenciál konsolidace infrastruktury vytváří značnou dlouhodobou hodnotu pro akcionáře ze synergií v oblasti tržních nákladů a úspor investičních nákladů. Uvedla firma.

S navrhovanou akvizicí získá 4iG většinový 51% podíl ve druhém největším maďarském telekomunikačním operátorovi, zatímco maďarský stát získá zbývajících 49 procentní podíl. Očekává se, že plánovaná transakce bude uzavřena do konce roku 2022 a podléhá potvrzujícímu due diligence, finalizaci závazné transakční dokumentace a získání nezbytných regulačních souhlasů.

4iG Plc se sídlem v Budapešti je předním maďarským systémovým integrátorem IT s významnými zájmy na maďarském a regionálním telekomunikačním trhu. Společnost působí na trhu s inovativními, průmyslově nezávislými IT technologiemi již více než 27 let.

Společnost neustále rozšiřuje své služby a portfolio, aby vyhovovala měnícím se potřebám a požadavkům trhu ICT. Skupina zaměstnává 6 200 lidí v Maďarsku a na západním Balkáně. 4iG je poskytovatel širokospektrálních řešení s významnými zájmy v oblasti IT, telekomunikací, satelitních telekomunikací a rozvoje telekomunikační infrastruktury. Cílem společnosti, kotované na budapešťské burze cenných papírů, je vybudovat si silnou pozici na trhu v širokém spektru informačních komunikačních služeb.