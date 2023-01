Jak vlaky změnily naše životy prozradí TV Spektrum

12.01.2023 10:20

DNES!

Když chcete přivodit miminku příjemné usínání a spánek, dobrým tipem je pustit bílý šum se zvukem jedoucího vlaku. Na mnoho lidí má tento pravidelný zvuk uklidňující účinek celoživotně. A na někoho mohou vlaky působit až vzrušujícím dojmem.

Na světě je mnoho obdivovatelů železnic, vlaků a celého systému cestování po kolejích. Jak vlaky změnily svět? To se dozvíte ve stejnojmenném pořadu, který startuje 14. ledna v 15 hodin na stanici TV Spektrum.

▲ Lokomotiva (foto: AMC)

Svět máme na dosah. Zřejmě to si v roce 1825 pomysleli cestující, kteří využili první veřejnou železnici s parním provozem, která vedla z města Stockton do města Darlington v Anglii. Od té doby se během desetiletí vytvořila velmi hustá dopravní síť, která ulehčila život bezpočtu lidí. Významně zkrátila dobu cestování, byla pohodlná, odstartovala průmyslovou revoluci a svět se najednou zrychlil a postupně zmodernizoval. Kdo by si v roce 1825 dokázal představit, že se vlakem dostane z Anglie do pevninské části Evropy (konkrétně Francie) za 35 minut, a ještě k tomu pojede vlakem pod mořem rychlostí až 160 km/h?

V tuzemsku se první železnice začala využívat ve 20. letech 19. století. Šlo o konězpřežky Linec - České Budějovice a Lánskou, které jsou uváděny jako dvě nejstarší veřejné železnice v kontinentální Evropě. V 60. a 70. letech 19. století pak koně nahradily parní lokomotivy a železniční tratě se začaly velmi rychle rozšiřovat. A to i na neobvyklá místa:

1. Třeba na Šumavě se nachází nejvýše položená železniční stanice Kubova Huť. Najdete ji až v 995 metrech nad mořem.

2. Při propojování měst tratí vznikly také architektonické skvosty, které uchvacují turisty z celého světa. Železniční viadukt Žampach je téměř o jeden metr nižší než Nuselský most. Je vysoký necelých 42 metrů. Postavili ho Italové ze žuly, má sedm oblouků a je dlouhý téměř 103 metrů. Od jeho otevření v roce 1900 nebylo třeba jej ve velkém opravovat, ačkoliv po něm denně přejede až 30 vlaků. V roce 2011-2012 proběhla pouze rekonstrukce kolejového lože, izolace či zábradlí.

3. Milovníky historie určitě těší, že se u nás lze svést historickou vlakovou soupravou, která navíc vede po nejstrmější trati v Česku mezi Tanvaldem a Harrachovem. Mezi kolejemi se nachází speciální ozubený pás, do kterého zapadá ozubené kolo lokomotivy. Tzv. zubačku u nás jen tak někde jinde nenajdete.

▲ Vlak (foto: AMC)

Za poslední dvě století zkrátka přetvořily vlaky celý náš život. Jednotlivé díly seriálu Jak vlaky změnily svět se zaměřují na takové oblasti života, které pod vlivem železnice prodělaly dramatickou změnu. Dozvíme se, jak vlaky přispěly ke zrychlení dopravy, jakým způsobem se podepsaly na vzhledu a životě našich měst, jak stimulovaly rozvoj průmyslu a jak nám přiblížily svět.

Pokud jste fascinování světem vlaků a chtěli byste se dozvědět informace nejenom z historie, ale i ze současnosti, podívejte se 14. ledna v 15 hodin na televizní stanici TV Spektrum na první díl pořadu Jak vlaky změnily svět.

zdroj: AMC