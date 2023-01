Oblíbené Kukačky se vrací na obrazovku třinácti novými díly

11.01.2023 14:48

DNES!

O tom, že žádné řešení není jenom dobré, a že rodiče udělají pro své děti cokoliv, vypráví druhá řada úspěšného seriálu Kukačky. Česká televize ji začne vysílat tento týden.

Třináct nových dílů sleduje snahu rodin vyměněných dětí žít co nejblíž u sebe, aby Jakub s Tomášem měli možnost se vídat se všemi svými rodiči a zároveň, aby rodiče mohli vychovávat oba své syny. První díl příběhu Holcových a Kadlecových nabídne Jednička v pátek 20. ledna od 20:10 hodin.

Dalších třináct epizod seriálu nominovaného na dva České lvy a Cenu české filmové kritiky přináší nové zápletky spojené s nechtěnou záměnou dětí a vrací na obrazovky oblíbené postavy v podání Sabiny Remundové, Davida Novotného, Marty Dancingerové, Marka Adamczyka, Viktora Sekaniny a Theodora Schaefera.

▲ Seriál Kukačky se vrací na ČT s novými díly (foto: Česká televize)

„ Jsem přesvědčený o tom, že druhá série Kukaček bude pro diváky ještě napínavější. Je hodně o tom, že obě rodiny mají velkou vůli se sžít, ale moc jim to nejde. Nabídne velké emocionální napětí a drama. Člověk by řekl, že teď, když už víme, kdo děti v porodnici vyměnil, bude vše jednodušší, ale není tomu tak ,“ říká režisér Biser A. Arichtev.

„ Děj se věnuje hlavně našim rodinám. V první sérii ale bylo naznačeno, že postava Terezy má matku, o které nic neví. Ve druhé sérii se o ní proto dozví víc. Snaží se ji vyhledat a zjistit, proč ji opustila. Hraje ji skvělá Jana Kolesárová ,“ doplňuje režisér, který se na startu natáčení musel vypořádat se zraněním Jitky Čvančarové, jež vedlo k přeobsazení její role. V pokračování tak diváci nově uvidí Evu Hacurovou.

▲ Seriál Kukačky se vrací na ČT s novými díly (foto: Česká televize)

Záměna dětí se v první sérii dotkla nejen obou rodin, ale i mnoha dalších lidí. Druhá řada sleduje snahu všech žít co nejblíž u sebe, aby se chlapci Jakub a Tomáš mohli vídat se všemi svými rodiči a aby i rodiče mohli vídat oba své syny. David, který výměnu zapříčinil, nabídne svůj dům Tereze a Martinovi, kteří po krátkém váhání přijímají. Od této chvíle začíná boj za klidné soužití. Všichni zúčastnění se snaží, jenže každý nový den přináší další a další překážky. Rodiny mají své zvyky, své priority, své názory na výchovu. Každý je osobnost a ani Tomáš s Jakubem nemohou být rozdílnější. Čím více času spolu rodiny tráví, tím jasnější je, že celé snažení bude nejspíš marné. Přesto se nikdo nechce vzdát.

„ Čekají nás jiné životní překážky. Tato série je více o tom, jak se postavy snaží situaci zvládnout a společně se dohodnout na nějakém řešení, takže i zápletky, které se točí kolem Martina, nejsou tolik o tom, že by měl bokovky. Spíš řeší věci uvnitř rodiny a věci týkající se dětí ,“ vysvětluje představitel Martina, herec Marek Adamczyk.

▲ Seriál Kukačky se vrací na ČT s novými díly (foto: Česká televize)

Velký prostor dostane v druhé řadě také postava Davida. „ Michal Isteník ho ztvárnil skvěle. Bude ho vyšetřovat policie, půjde k soudu. To, co udělal, sice nebyl čin zvráceného člověka, ale s následky svého jednání se bude muset vyrovnat ,“ popisuje autor projektu a producent Filip Bobiňski a představitel Davida Michal Isteník jej doplňuje: „ David je samozřejmě velmi rozporuplná postava. Na jednu stranu je to čestný, dobromyslný člověk, oddaný své rodině a svému povolání. Na druhou stranu udělal to, co udělal. Je pak polehčující okolnost, že to bylo s dobrým úmyslem ochránit svého bratra? Světí účel prostředky v takovém případě? Myslím, že ne .“

Příběh rodiny Holcových a Kadlecových měl televizní premiéru 8. ledna 2021. Každou z třinácti epizod první řady vidělo přes 1,7 milionu diváků při podílu na publiku bezmála 37 %. První série Kukaček se tak stala nejsledovanějším pátečním seriálem České televize od roku 2008. Její pokračování uvítaly zejména dětské hvězdy. „ Konec první série jsme všichni oplakávali, protože jsme se znali a kamarádili. Byli jsme spolu skoro rok, a pak najednou nic. Když bylo jasné, že se bude točit pokračování, byl jsem šťastný ,“ říká Theodor Schaefer a Viktor Sekanina dodává: „ Brečel jsem, když jsme se loučili na konci natáčení. Ale pak přišla druhá série, a to jsem měl naopak velkou radost .“

Natáčení druhé série nepřekvapilo Sabinu Remundovou. „ Seriál měl velký divácký ohlas. Neptala jsem se dopředu, jaké téma bude pro mou Olgu v druhé sérii nosné. Mohu jen prozradit, že má v druhé řadě jisté tajemství ,“ slibuje herečka.

„ Záměna dětí v takové podobě, v jaké ji ukazujeme v seriálu, nemá jednoznačné řešení. Mám rád silné konce, které vyvolají emoci, které dávají prostor k přemýšlení. Snad se nám takový podařilo natočit i u této nové série. Protože u příběhu platí, že takový, jaký je konec, je i dojem z celého díla ,“ konstatuje scenárista Jan Coufal.

zdroj: ČT