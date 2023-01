RETRO Music Television v roce 2022 jedničkou mezi hudebními tv

13.01.2023 11:43

Celoplošná hudební televize RETRO Music Television dosáhla v roce 2022 největšího podílu na trhu z měřených hudebních kanálů v České republice, a to 29,73 % v cílové skupině 15-69 let. V roce 2022 kanál zaměřující se na největší hity a hudební informace od šedesátek zasáhl 2 377 000 diváků v CS 15+. Jeho obliba kontinuálně roste posledních pět let.

Největší oblibě se RETRO Music Television těší u diváků z Prahy, což dokazuje její podíl na trhu hudebních stanic - v tomto kraji podle share vede v cílové skupině 15-69 let s bezkonkurenčními 65,15 %. Za loňský rok v hlavním městě dosáhl průměrný share kanálu 1,40 % v celodni v totožné cílové skupině. Na první příčce mezi hudebními stanicemi byla stanice i celostátně, v loňském roce byl její průměrný share 0,28 % u CS 15-69 let v celodni.

▲ Z vysílání RETRO Music Television

Již jedenáct let nabízí stanice svým divákům unikátní grafiku s popisným panelem, v jejímž rámci využívá prostor mezi formáty 4:3 a 16:9 k zobrazování doprovodných informací o právě hraném interpretovi, ať už jde o jeho bio, zajímavosti, diskografii nebo například obal loga.

„ Jsme hrdí, že náš originální koncept, se kterým jsme v RETRO Music Television přišli jako první v Evropě, se za poslední léta u diváků etabloval natolik, že ho převzaly i další hudební stanice. Nicméně, jak naši diváci dobře vědí, originál je jen jeden. Pro tento rok jim navíc mohu slíbit další vylepšení informací ve vysílání, takže se mají rozhodně na co těšit ,“ říká ředitel stanice RETRO Music Television a její spolumajitel Tomáš Fuxa.

Hudební stanici RETRO Music Television obchodně zastupuje společnost Media Club, která v loňském roce opět potvrdila svou pozici leadera na trhu. V celodenním vysílání se jeho share vyšplhal na 35,41 % (meziroční nárůst o 0,57 p. b.) v CS 15+, v prime time pak v totožné cílové skupině na 34,03 %. Meziročně rostl share Media Clubu i v cílové obchodní skupině 15-69, v celodni na 34,71 % (meziroční nárůst o 0,29 p. b.).