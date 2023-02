TV Nova slaví 29. narozeniny

03.02.2023 09:33

DNES!

TV Nova zítra slaví své 29. narozeniny. V pátek 4. února 1994 v 19 hodin odstartoval přímý přenos z Národního muzea vysílání první komerční televize v Česku. Název nové stanice - Nova - byl tehdy vybrán z tisíců návrhů a nápadů zaslaných od diváků.

Záhy po svém startu se TV Nova rychle etablovala jako komerční televize s vedoucím postavením na českém televizním trhu.

TV Nova, která už téměř tři dekády baví miliony diváků všech generací, přinesla přes stovky tisíc hodin vysílání, tisíce hodin zpravodajství a publicistiky a desítky tisíc hodin filmů, seriálů, reality show a zábavných pořadů. V průběhu let se rozšířila o několik tematických stanic, které nabízí divákům nejširší spektrum pořadů.

▲ Moderátoři Televizních novin na TV Nova. Archivní foto (foto: TV Nova)

„ Jsme pyšní, že jsme už 29 let důležitou součástí životů našich diváků a přinášíme jim kvalitní zpravodajství, zábavu, chvíle napětí i dojetí. Za tu dobu jsme přispěli k rozvoji českého mediálního trhu, vytvořili z?TV Nova silnou a stabilní značku, posílili její vedoucí postavení na televizním trhu a dokázali rozšířit její zásah i do online světa ,“ říká Daniel Grunt, generální ředitel TV Nova, a dodává: „ A jaká jsou přání do dalších let? Chceme i nadále být nedílnou součástí českých domácností, stavět se na stranu našich diváků, být respektovaným zaměstnavatelem, klíčovým lokálním hráčem mezi SVOD službami a spolehlivým partnerem pro naše obchodní klienty. Naše bohatá minulost je pro nás především pevným závazkem do budoucnosti .“

Dnes 3. února od 13 do 17 hodin v rámci oslav narozenin bude na TN Live připraven speciální program, který se bude věnovat zejména historii televize Nova. Vysílání TN Live je k dispozici na TN.CZ, Voyo a přes HbbTv. Diváci se mohou těšit na hosty, kteří byli u začátků vysílání, a to například na Zbyňka Merunku, Pavla Poulíčka, Sabinu Laurinovou nebo Zuzanu Bubílkovou. Na svůj start na Nově zavzpomínají i Ivan Berka, regionální reportér, Pavel Svoboda, moderátor Víkendové snídaně, a Rey Koranteng, moderátor Televizních novin.

V sobotu se bude oslavovat hned od rána. Ve Víkendové snídani vítězka MasterChef Česko 2021 Besky upeče narozeninový dort jako vystřižený z Instagramu. A diváci mohou být u toho od 7:55 na Nově.

zdroj: Nova