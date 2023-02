Druhá řada improvizační soutěžní show na Prima COOL

02.02.2023 10:55

DNES!

Kanál Prima COOL si pro své diváky připravil již druhou řadu soutěžní improvizační show K.O.MICI, ve které se od 28. února každé úterý představí postupně celkem čtyři tříčlenné týmy známých herců a komiků v několika disciplínách.

Jejich brilantní a mnohdy velmi specifický smysl pro humor, pohotové reakce i enormní nadšení vás vtáhnou do ringu a donutí vás bojovat po boku svých favoritů - nebo se aspoň pořádně zasmát! A ani tentokrát nebude u celé show chybět ostřílený rozhodčí a moderátor v jedné osobě - Ondřej Urban.

Diváci se mohou těšit na atmosféru boxerského zápasu, župánky a několik soutěžních improvizačních disciplín. Místo nabušených svalů a natrénovaných úderů budou ale i tentokrát hrát hlavní roli vybroušený slovní humor, pohotové reakce i pantomimická čísla.

▲ Improvizační show K.O.MICI (foto: FTV Prima)

Účastníci budou bojovat do posledního smíchu, učit se improvizačním disciplínám za pochodu a za svůj tým by položili župan! Nikdy (?) by nevhodili do ringu mikrofon! A sošku Zlatého Ondřeje chtějí vyhrát všichni! Kteří mistři skečů a stand-up komici budou v improvizačním ringu tentokrát bojovat o vítězství?

TÝM TŘI BŘITVY

Daniel Čech - herec, moderátor, stand-uper

Ester Kočičková - komička, textařka, zpěvačka a moderátorka

Jakub Žáček - herec, komik, moderátor

TÝM + MINUS

Tomáš Měcháček - herec, komik, moderátor a režisér

Ondřej Bauer - herec, zpěvák a scenárista

Vojtěch Záveský - hudebník, herec, komik

TÝM VYDRY

Adéla Elbel - zpěvačka, herečka, komička, bývalá členka hudebního dua Čokovoko

Ondřej Havlík aka ENDRU - hudebník, herec, beatboxer, komik, mistr světa v loopingu

Petr Vydra - moderátor, herec, komik

TÝM PŮLKY

Gustav Hašek - herec, komik známý ze skečového pořadu Mezi COOLky

Miloš Mazal - herec, výtvarný umělec, komik známý ze skečového pořadu Mezi COOLky

Joanna Mazal Žaganová - herečka, komička známá ze skečového pořadu Mezi COOLky

„ Show K.O.MICI je poměrně hodně živá. Při natáčení druhé řady jsme měli více účastníků v publiku a humor, jak je známo, je opravdu nakažlivý, když se sdílí ve více lidech. Právě publikum je totiž pro tento typ zábavy jakýmsi spoluhráčem, bez jehož podpory improvizace nefunguje, anebo jen částečně. Je to akce a reakce - a ten příval energie se projevil i při hraní her. Navíc jsme ve druhé řadě přidali několik disciplín do každého dílu navíc. To nejlepší tak diváci budou moci sledovat už od 28. února na Prima COOL ,“ uvádí dramaturgyně pořadu a zkušená improvizační hráčka a trenérka Monika Nevolová.

Co nejvíce pobavilo a překvapilo při natáčení druhé řady moderátora a rozhodčího Ondru Urbana?

„ Ve druhé řadě show K.O.MICI mě jednoznačně nejvíc bavila disciplína ,Jazyky‘, ve které komici hrají scénku a já jim dávám pokyn k přepnutí jazyků, ve kterých musí mluvit. To znamená, že chvilku napodobují němčinu, pak italštinu, japonštinu atd. A to byl jeden z mála momentů, kdy jsem do hry mohl zasahovat, takže jsem si to užíval ,“ komentuje natáčení moderátor Ondřej Urban. „ Ještě před natáčením mě překvapila informace, že jde do soutěže Ester Kočičková. Já jsem ji vždycky vnímal jako vtipnou, ale seriózní komičku. A najednou měla jít s námi blbnout a skákat do ringu. Byl jsem na ni zvědavý a moc příjemně mě překvapila. Byla s ní velká sranda a v mnoha disciplínách byla nejlepší .“

zdroj: FTV Prima