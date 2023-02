Hrdinové z Madagaskaru jsou zpět na Minimaxu

01.02.2023 11:12

DNES!

Madagaskar, čtvrtý největší ostrov světa, se může pochlubit neuvěřitelnou faunou a flórou, kterou nenajdete nikde jinde na světě. Díky své animované podobě se však dostala do povědomí vašich dětí. Milovníci zábavných zvířátek se mohou těšit na netradiční pokračování.

Kdo by neznal dobrodružství čtveřice kamarádů, kterým se podařilo utéct z newyorské zoo a zažít skutečný život? Od 1. února se na ně můžete těšit v seriálu Madagaskar - Malá divočina na televizním kanálu Minimax.

Madagaskar, vítejte na nejstarším ostrově na Zemi

Před zhruba 167 mil. let byl Madagaskar součástí jednoho pevninského celku zvaného Gondwana. Bylo to období, kdy světu vládli dinosauři. Jejich fosílie se také na ostrově dodnes objevují. Poté, co se Gondwana začala postupně rozpadat, Madagaskar se od ní oddělil a začal se vzdalovat. Zcela samostatným ostrovem se Madagaskar stal zhruba před 65 mil. let, tedy v období masového vymření dinosaurů. Fauna a flora zde ale dál vzkvétala a dnes na ostrově můžeme narazit na celkový počet živočišných a rostlinných druhů, který přesahuje 200 tisíc.

▲ Madagaskar - Malá divočina (foto: Minimax / AMC)

Oblíbená zvířata opět v akci

Dobrodružná čtveřice zvířat - lev Alex, zebra Marty, žirafa Melman a hrošice Glorie, která vyrůstá v newyorské zoo Central Park, vám je jistě povědomá. Tito kamarádi jsou unavení svým současným domovem a chtějí zažít něco nového, a tak se rozhodnou vydat po stopách svých předků a prozkoumat zemi odkud pochází - ostrov Madagaskar. Nyní však uvidíte jinou stránku jejich životního příběhu, kdy jsou to ještě malá zvířátka s velkými sny, kterých se rozhodně nehodlají vzdát. V New Yorku si je také začnou plnit.

Po neúspěšném konkurzu do Labutího jezera a s podporou nejbližších přátel se Glorie rozhodne jít za svým snem, a to i přes překážky. Marty se naučí, že ne všechny odpovědi najdete v návodu k použití a že v životě se vyplatí riskovat, pokud něco opravdu chcete. Melman by se naopak měl méně spoléhat na svou pověrčivost a více věřit svým schopnostem a tomu, že přátelé jsou tu také od toho, aby vám pomohli a podpořili vás při každém problému.

▲ Madagaskar - Malá divočina (foto: Minimax / AMC)

Alex se bude snažit být někým, kým není - lachtanem. A to vše jen proto, aby svým vystoupením upoutal pozornost publika. Ale ani hraním někoho jiného se mu počet diváků nezvýší a on zjistí, že nejlepší je být autentický a věnovat se tomu, v čem je nejlepší. Hlasitý řev a salta na souši. Poučné lekce všech se samozřejmě neobejdou bez vtipných momentů a totálních katastrof, které dokáže předvést jen naše oblíbená čtveřice newyorských zvířat.

Dobrodružství plné přátelství a zábavy ožije v seriálu Madagaskar - Malá divočina na televizi Minimax od 1. února každý všední den v 17:30 hodin.

zdroj: AMC