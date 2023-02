Roky, které otřásly světem na Prima ZOOM

27.02.2023 09:29

DNES!

Historie nás fascinuje. V tomto neotřelém seriálu se vydáme po stopách významných roků, které zásadně ovlivnily dění nejen v tom roce samotném, ale i v delším dějinném období.

Tvůrci seriálu se zaměří na roky 1977, 1981, 1989, 1997 a 2004. Proč zrovna na tyto? A vy byste vybrali jiné? Nechte se unést nedávnou historií a poznat, proč a jak nás zásadně ovlivnila zrovna tato data.

Významná dějinná data zajímavým pohledem prostřednictvím Prima ZOOM v doku seriálu "Rok, který otřásl světem". Od 4. března 2023 ve 22:20 hodin. Reprízy jsou naplánované na úterý v 15:30 hodin.

▲ Roky, které otřásly světem - rok 1989 (foto: FTV Prima)

Některá léta jsou významnější než jiná. Dokumentární seriál Rok, který otřásl světem nás vezme zpátky do ikonických časů lidských dějin a do let, která se zvlášť vyznamenala šokujícími událostmi, neuvěřitelnými úspěchy a zásadními životními momenty. Dokumentární seriál Rok, který otřásl světem se ohlíží za nezapomenutelnými okamžiky s globálním dosahem. Ať už jde o politiku, kriminalitu, přírodní katastrofy, zprávy ze světa slavných nebo vědecké objevy, několik významných osobností na ně nahlíží z vlastního úhlu pohledu.

John Simpson (BBC News), Nicholas Thompson (CEO The Atlantic), muzikantka Kym Mazelle a autorka divadelních her a kritička Bonnie Wright znovu prožívají chvíle, které jim vyrazily dech. Od oslav pádu Berlínské zdi přes hrůzy tsunami v Indickém oceánu nebo šokující smrt princezny Diany až po přelomový vynález internetového vyhledávače Google - každá z epizod nás vezme na vzrušující výpravu do různých koutů světa a zpátky do minulosti. Co předcházelo událostem těchto výjimečných let? Jakým způsobem změnily běh lidských dějin a vytvořily svět, který dnes známe?

Díly a pár příkladů:

4. 3. - Rok 1989

• 20. ledna - George H. W. Bush se stal 41. prezidentem USA.

• 14. února - Íránský vůdce Rúholláh Chomejní vyzval muslimy k zabití spisovatele Salmana Rushdieho, autora knihy Satanské verše.

• 9. listopadu - pád Berlínské zdi, NDR otevírá hraniční přechody v Berlínské zdi, po desetiletích mohou občané NDR volně překračovat hranice, den nato začínají oslavující občané strhávat zeď.

• 17. listopadu - V 16 hodin započalo v Praze 2 na Albertově povolené shromáždění studentů pražských vysokých škol uspořádané u příležitosti 50. výročí protinacistické demonstrace během pohřbu studenta Jana Opletala. Sešlo se zhruba 15 tisíc studentů.

• 29. prosince - Ve Vladislavském sále Pražského hradu byl 9. československým prezidentem jednomyslně zvolen Václav Havel.

▲ Roky, které otřásly světem - rok 1989 (foto: FTV Prima)

11. 3. - Rok 1977

• 1. ledna - Byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77, nazvaná dle stejnojmenného dokumentu. Autoři v něm poukazují na nedodržování lidských a občanských práv v Československu, přestože se představitelé ČSSR podpisem Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách v roce 1975 zavázali tato práva respektovat. Mezi autory dokumentu patřili Jan Patočka, Václav Havel, Václav Benda, Ludvík Vaculík a další. Orgány státní bezpečnosti začaly bezprostředně po zveřejnění Charty její autory i signatáře pronásledovat.

• 27. března - Letecké neštěstí na Tenerife, největší letecká nehoda v dějinách.

• 25. květen - Premiéra filmu Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje.

• 20. srpna - Start vesmírné sondy Voyager 2.

• 10. prosince - Na 1. programu Československé televize měl premiéru populární dvanáctidílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dietla. Seriál popisuje osobní i pracovní starosti prodavačky Anny Holubové a jejích kolegyň a kolegů z jedné pražské velkoprodejny potravin. Hlavní roli ztvárnila Jiřina Švorcová.

18. 3. - Rok 1997

• 3. ledna - Skončilo vysílání první soukromé televizní stanice - Premiéra TV - a zahájila vysílání její následovnice - Prima televize. Ta se stala druhou soukromou celoplošnou televizí v České republice.

• 22. ledna - Česká modelka Tereza Maxová založila Nadaci Terezy Maxové.

• 23. ledna se americkou ministryní zahraničí stala pražská rodačka Madeleine Albrightová.

• 30. června vyšel v Londýně román Harry Potter a Kámen mudrců, první díl potterovské série britské autorky J. K. Rowlingové.

• 31. srpna princezna Diana zemřela v Paříži spolu se svým tehdejším přítelem Dodim Al-Fayedem při automobilové nehodě.

25. 3. - Rok 2004

• 3. ledna - Sonda NASA MER-A (Spirit) přistála na Marsu.

• 4. února - Byla založena sociální síť Facebook.

• 1. května - Česko se stalo členem Evropské unie.

• 6. června - Někdejší člen skupiny Beatles, Paul McCartney, koncertoval poprvé v Praze.

• 3. listopadu - V prezidentských volbách v USA zvítězil George W. Bush.

1. 4. - Rok 1981

• 1. února - V kinech měl premiéru úspěšný film Postřižiny režiséra Jiřího Menzela, natočený dle stejnojmenného románu spisovatele Bohumila Hrabala.

• 20. ledna - Ronald Reagan se stal 40. prezidentem USA.

• 2. dubna - Na předmostí Nuselského mostu na severním okraji Pankrácké pláně byl dokončen a slavnostně otevřen Palác kultury. Výstavba pětipodlažní rozsáhlé multifunkční budovy trvala 5 let. Hlavním účelem paláce bylo pořádání sjezdů velkých celostátních organizací (např. KSČ, ROH, SSM), pořádání mezinárodních konferencí, ale také různých kulturních akcí. V budově je 8 sálů s kapacitou celkem 4 500 míst, z čehož největší, Sjezdový sál, pobere na 2 500 osob. Z prosklené severovýchodní stěny paláce se otevírá pěkný výhled na centrum Prahy a Pražský hrad. V roce 1995 byl objekt přejmenován na Kongresové centrum Praha.

• 12. dubna - Přesně po dvaceti letech od letu prvního člověka do kosmu byl z komplexu LC-39A na mysu Canaveral vypuštěn ke svému prvnímu letu americký raketoplán Columbia.

• 29. července - V Londýně se konala svatba prince Charlese a princezny Diany.

• 12. srpna uvedla IBM Osobní počítač, vznik IBM PC kompatibilních mikropočítačů.

• 11. října - V Praze byl dopaden sériový vrah Ladislav Hojer, který se v letech 1978-1981 na celém území republiky (v Děčíně, v Praze, v Brně a u Košic) dopustil nejméně 5 brutálních, sexuálně motivovaných vražd žen. Doznal se také k 18 znásilněním. Šlo o primitivní, asociální, výrazně agresivní psychopatickou osobnost s absolutní citovou tupostí a sklony k nekrofilii. Svých zločinů se dopouštěl v příčetném stavu, vše měl dobře promyšlené. Městský soud v Praze ho odsoudil k trestu smrti, v srpnu 1986 byl popraven v Praze na Pankráci.

• 5. prosince - Americká zpěvačka Tina Turner koncertovala v pražské Lucerně.

zdroj: FTV Prima