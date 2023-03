ČT začala natáčet druhou řadu seriálu Stíny v mlze

24.03.2023 14:27

DNES!

Česká televize začala natáčet druhou řadu seriálu Stíny v mlze režiséra Radima Špačka. Seriáloví vyšetřovatelé Magda Malá (Petra Špalková) a Martin Černý (Jiří Vyorálek) budou v premiérových dvanácti epizodách řešit další případy ostravského policejního oddělení vražd.

Filmaři už v kulisách Ostravy i Českého Těšína natočili několik scén.

„ V druhé řadě seriálu navazujeme na tu první s odstupem zhruba tří let, což znamená i změny v životech našich hlavních postav. Samotné kriminální případy nabídnou vhled do různých prostředí a sociálních vrstev. Více než z podsvětí máme pro diváky spíše připraveny příběhy obyčejných lidí, kterým se v životě něco pokazilo, nebo se zkrátka ocitli ve špatný čas na špatném místě. Fotogenickým a proměnlivým svědkem lidské malosti, závisti či chamtivosti bude opět ostravská aglomerace ,“ prozrazuje kreativní producentka Kateřina Ondřejková.

▲ Stíny v mlze 2 (foto: Eva Koňaříková)

K postavě policejní vyšetřovatelky Magdy Malé, která vedle odhalování pachatelů násilných trestných činů řeší i manželskou krizi, se vrací herečka Petra Špalková. Seriálovou dceru hraje její skutečná dcera Anděla Tichá. „ Mám štěstí, že Andělce práce nejen jde, ale navíc ji i baví. Na natáčení se nesmírně těší a myslím, že jí vyhovuje to, že potkává velkou spoustu dospělých kámošů, což se v tom dětském věku tak úplně nestává. Natáčení je pro nás sice náročnější při organizování přesunů na trase Praha Ostrava a taky při dohánění školy. Ale zvládáme to ,“ svěřuje se Petra Špalková a o své postavě v seriálu říká: „ S kriminalistkou Magdou máme společný perfekcionismus a určitou důslednost při práci. To jsou naše společné rysy .“

Autorem námětu a scénáře je Zdeněk Zapletal a podle režiséra Radima Špačka se mu i tentokrát daří kombinovat skutečné případy s fikcí. „ Důvody ke zločinům jsou hodně fádní. Většinou jde o žárlivost, prachy, nevěru, a to by bylo pořád na jedno brdo. Rafinovaných zločinců moc není, jak víme od odborných policejních konzultantů. Takže většinou jde o fikci, ale třeba jedenáctý díl je inspirovaný reálnou kauzou korupce ve fotbale ,“ poodhaluje režisér Radim Špaček. „ Druhou sérii od první odlišuje především to, že se těžiště zájmu přesouvá i na rodinu Magdina parťáka Martina Černého, a to velmi vyhroceným stylem ,“ dodává.

Postavu Martina Černého, rozvedeného kriminalisty, který se do metropole Moravskoslezského kraje nechal přeložit, aby mohl být nablízku svému dospívajícímu synovi, hraje Jiří Vyorálek. „ Během první série jsem se zdokonalil v tom, jak přežít v Ostravě. To jsme se naučili všichni. Ostravsko v seriálu skvěle funguje, prostředí severní Moravy a Slezska jednotlivé příběhy hezky podmalovává. Tak se těším, na jaká místa nás natáčení nových epizod zavede ,“ přiznává herec.

První řada Stínů v mlze měla premiéru na začátku loňského roku, průměrně ji sledovalo více než 1,6 milionu diváků. Letos za ni tvůrci obdrželi nominaci na Českého lva. Natáčení druhé řady mají filmaři předběžně rozložené do sto třiceti pěti dnů. V programu České televize by se mohly nové díly objevit již příští rok.