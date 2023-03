28,2E: Hudební tv s hudbou 70. let oficiálně

24.03.2023 12:35

DNES!

Britská videoklipová televize That's 70s zahájila pravidelné vysílání ze satelitu Astra 2F (28,2°E). Stanice je nadále poskytována volně ( FTA) a dostupná v oblasti pokrytí signálu družice.

That's 70s vysílá z multiplexu v britském svazku. Ten pokrývá primárně britské ostrovy a jen částečně pokrývá zbývající území Evropy. Příjem ve vzdálenějších lokalitách je možný s parabolami velkých rozměrů. Příjmové podmínky se liší podle lokality příjmu.

▲ That's 70s - záběr z příjmu stanice

Stanice několik dní testovala na pozici 55201. Po skončení testů byl programový slot přejmenovaný na finální název That's 70s.

Kanál That's 70s se zaměřuje výhradně na hudbu jedné dekády - 70. let minulého století. Stanice tak doplňuje stávající nabídku provozovatele - hlavního zábavního a hudebního kanálu That's TV, "osmdesátkového" That's 80s a "šedesátkového" That's 60s. Programové služby That's 70s a That's 80s se vysílají z britského paprsku, ostatní jsou šířeny do celé Evropy.

technické parametry - That's 70s:

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,343 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA