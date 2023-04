Zázraky přírody poprvé pro Kuře na Velikonoční pondělí

06.04.2023 12:28

Letošní Velikonoce budou již po pětadvacáté patřit sbírce Pomozte dětem. Vůbec poprvé se však letošní benefice spojí s pořadem Zázraky přírody.

Hosty moderátorů Maroše Kramára a Vladimíra Kořena budou na Velikonoční pondělí Petr Vacek, Aleš Háma a Michaela Maurerová, hereckou trojici doplní houslový virtuóz Pavel Šporcl. Speciální díl pořadu se symbolickým žlutým kuřetem uvede program ČT1 v pondělí 10. dubna od 20:10 hodin.

„ Zázraky přírody čeká jedno poprvé, a to vysílání na Velikonoční pondělí. Rozhodli jsme se podpořit sbírku Pomozte dětem a připravili jsme speciální benefiční díl. Nebude chybět Kuře, několik silných dětských příběhů, ale i mnoho zábavných experimentů a skvělí hosté. Humor pomáhá a my se snažíme pomáhat s ním. Budeme moc rádi, když diváci sbírku podpoří. Aby znevýhodněné děti nemusely čekat na zázrak ,“ říká dramaturgyně pořadu Eliška Faeklová.

▲ Zázraky přírody (foto: Česká televize)

Televizní sbírka je vrcholem každoročního osvětového Peříčkového týdne. U té vůbec první, konané před pětadvaceti lety, nechyběla moderátorka Marcela Augustová: „Když mě před lety oslovil dramaturg Honza Kratochvíl, že by chtěl v České televizi zkusit něco na způsob pořadu BBC Children in Need, nenapadlo mě, jak velký projekt se z Kuřete stane. Fascinovalo mě, že i v ekonomicky těžkých letech lidé po pár stokorunách poskládali tak velikou částku.“ Výsledná částka za dobu trvání sbírky už přitom dosáhla na téměř tři sta milionů korun a pomohla více než dvěma stům tisícům znevýhodněných a ohrožených dětí.

„ Kuře pomáhá díky štědrosti dárců a spojenců měnit dětské příběhy. Díky vybraným prostředkům se zlepšila kvalita péče, etablovaly se nové služby a zavedla zahraniční praxe ,“ říká ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti Taťána Plecháčková, která společně s Českou televizí sbírku Pomozte dětem pořádá. „ Uletělo pětadvacet let, ale problémy nezmizely. Dětí, které potřebují naši pozornost a péči je stále mnoho, a proto má i letos Kuře na práci získat pro ně co nejvíce darů, malých i velkých, ale hlavně těch od srdce. Moc nás těší, že si Pomozte dětem stále drží status nejdůvěryhodnější sbírky v ČR, a to i díky prezentaci příběhů v České televizi ,“ dodává Plecháčková.

Sbírku Pomozte dětem je možné podpořit už nyní, v průběhu celého benefičního večera a také kdykoliv v průběhu celého roku. A to zasláním jednorázové dárcovské SMS ve tvaru DMS KURE 30, DMS KURE 60, DMS KURE 90 nebo DMS KURE 190 nebo trvalé DMS ve tvaru DMS TRV KURE 30, DMS TRV KURE 60, DMS TRV KURE 90 nebo DMS TRV KURE 190 na telefonní číslo 87 777. Nabídnout pomoc znevýhodněným dětem je možné také zasláním libovolné částky na sbírkový účet 95 95 95 95 95 / 0600. Konkrétní příběhy, kde finanční prostředky pomáhají, jsou zveřejněny na webu sbírky pomoztedetem.cz.

zdroj: ČT