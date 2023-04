RpMS: Tendr na 13 volných VKV frekvencí

06.04.2023 10:54

Slovenský regulátor Rada pre mediálne služby (RpMS) vyhlásila včera tendr na obsazení 13 volných rozhlasových frekvencí pro pozemní vysílání v pásmu VKV/FM. Zájemci o volné frekvence musí podat svoji žádost do 12.5.2023 do 14. hodiny a to osobně nebo písemně na adresu sídla RpMS.

Součástí tendru bude veřejné jednání se žadateli o jednotlivé kmitočty, které se bude konat 20.6.2023.

V tendru je celkem 13 rozhlasových frekvencí. Všechny byly uvolněny a odňaty na žádost předchozího vysílatele.

Frekvenci 87,7 MHz Banská Bystrica, 87,8 MHz Nutra, 91,9 MHz Zlaté Moravce a 104,2 MHz Levice v minulosti využívala společnost D.EXPRES, k.s. pro rádio Melody. Frekvenci 99,5 MHz Prešov pro rádio Expres.

Frekvence 91,1 MHz Rimavská Sobota, 93,5 MHz Lučenec, 95,3 MHz Rožňava, 95,8 MHz Žiar nad Hronom, 98,5 MHz Brezno a 98,5 MHz Tvrdošín vrátil vysílatel Rádia Mária, společnost Rádia Mária Slovensko, s.r.o. Vysílateli Rádio LUMEN, spol. s.r.o. Rada na jeho žádost odňala frekvenci 93,2 MHz Snina, na které vysílal stanici Rádio Lumen. Poslední zařazenou frekvencí do tendru je 95,7 MHz Košice, kterou využívala společnost Rádio Vlna, s.r.o. pro stejnojmennou rozhlasovou stanici.

Aktuální výběrové řízení je první vyhlášené po vstupu nového zákona o mediálních službách v platnost, a tedy první, které vyhlásila Rada pre mediálne služby. Největším rozdílem ve srovnání s minulostí je, že licence k vysílání na jednotlivých frekvencích může Rada udělit pouze držitelům autorizace vysílání. Pro potenciální nové rozhlasové vysílatele to znamená, že musí ještě před samotným přidělováním frekvencí požádat Radu včas o udělení autorizace vysílání. Na aktuální vysílatele se tato povinnost nevztahuje; rozhodnutí o autorizaci jim Rada vydá automaticky na základě dosavadních licencí. Příslušné formuláře, kterými se mohou zájemci ucházet o přidělení frekvencí, jsou dostupné na webové stránce Rady pro mediální služby.

Lokalita Frekvence (MHz) Výkon (W) Poznámky Banská Bystrica 87,7 10000 . Nitra 87,8 500 . Rimavská Sobota 91,1 200 . Zlaté Moravce 91,9 200 . Snina 93,2 300 . Lučenec 93,5 500 . Rožňava 95,3 500 . Košice 95,7 200 Omezené jen na pokrytí města Košice prostřednictvím stanoviště Bankov Žiar nad Hronom 95,8 100 . Brezno 98,5 200 . Tvrdošín 98,5 500 . Prešov 99,5 500 . Levice 104,2 500 .

Tabulka č. 1 - Frekvence zařazené do tendru