TCL představila nové řady televizorů C84, C74 a C64

18.04.2023 16:29

DNES!

Společnost TCL představila v Evropě nové řady televizorů C84, C74 a C64. Nová generace televizorů TCL na technologii Mini LED a QLED nese označení řady C84.

Model C84 je založen na technologiích TCL Mini LED a QLED a je podporován algoritmy kvality obrazu AiPQ Processor 3.0, takže poskytuje vynikající výkon v kvalitě obrazu. Jas 2 000 nitů umožňuje této obrazovce HDR dosahovat také vynikajícího kontrastu.

▲ Televizory TCL řady C84 (foto: TCL)

Díky technologiím Game Master Pro 2.0, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro, TCL Game bar, 240Hz Game Accelerator a nejnovějším podporovaným formátům HDR (včetně HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ) je tento nový televizor TCL Mini LED tím nejlepším společníkem pro sledování nejlepších filmů, sportovních přenosů a her v HDR. Řada C84 je nyní k dispozici ve velikostech 55", 65", 75" a 85".

V roce 2023 společnost TCL, vedena svým sloganem Inspire Greatness, pracovala na nových 4K QLED SMART TV s cílem nabídnout prémiovou cenově dostupnou technologii s propojenou zábavou prostřednictvím pokročilé zobrazovací technologie. Letos na jaře společnost TCL rozšířila svou řadu QLED o dvě novinky, aby splnila očekávání všech zákazníků: televizory TCL QLED 4K řady C64 a C74.

Začátkem tohoto měsíce společnost TCL odhalila evropským zákazníkům svůj nový televizor TCL 4K QLED řady C64. Tato nová řada kombinuje technologii QLED, 4K HDR Pro a 60Hz Motion Clarity pro barevný a ostrý obraz HDR. Díky technologiím Game Master, FreeSync a podpoře nejnovějších formátů HDR (včetně HDR10+, Dolby Vision) představuje tento televizor TCL vynikající hodnotu pro ty, kteří chtějí vysoce kvalitní interaktivní domácí zábavu, aby si v rámci propojeného a chytrého životního stylu mohli vychutnat všechny filmy, sportovní přenosy a hry v HDR. Řada C84 je nyní k dispozici ve velikostech 43“, 50“, 55“, 65“, 75“ a 85“.

▲ Televizory TCL řady C74 a C64 (foto: TCL)

Společnost TCL dnes navíc představuje svou zbrusu novou řadu C74, která kombinuje QLED s technologií Full Array Local Dimming, 4K HDR Pro a 144Hz Motion Clarity Pro pro plynulý, ostrý a skvěle vybarvený obraz HDR. Řada C74 je navíc vybavena funkcí Game Master Pro 2.0 - souborem softwarových funkcí TCL přizpůsobených k optimalizaci herního zážitku, což z ní činí nejlepší nabídku herního televizoru ve své oblasti (pro hráče, kteří mají hardwarové a softwarové konfigurace srovnatelné s PC). Řada C74 je nyní k dispozici ve velikostech 55", 65" a 75".

Aby společnost TCL nabídla ještě větší zážitek z domácího kina z pohovky, rozšiřuje také svou kolekci TCL XL (zahrnuje všechny modely televizorů s úhlopříčkou nad 65 palců a až do 98 palců). Řada XL s více možnostmi a novými velikostmi obrazovek v Evropě umožňuje naprosté pohlcení jako v kině v pohodlí obývacího pokoje, aniž by došlo ke ztrátě detailů. Společnost TCL přináší do Evropy například 85palcový model XL Mini LED C84 s centrálním stojanem, který se vejde na jakoukoli malou plochu a snadno se integruje do všech interiérů.

Pro vážné i příležitostné hráče je tu nová řada C od společnosti TCL, která je vybavena výkonnými funkcemi optimalizovanými speciálně pro hráčskou komunitu. Díky nativní obnovovací frekvenci obrazovky 144 Hz, technologii 240Hz Game Accelerator a nízké vstupní latenci (až 5,67 ms) si uživatelé mohou vychutnat mimořádně plynulý obraz ve hrách bez obav ze zadrhávání nebo trhání obrazu. Nový režim Game Master Pro 2.0 navíc umožňuje odemknout pokročilá nastavení displeje a technologií, která jsou vytvořena na míru pro výjimečný herní zážitek. Díky podpoře více formátů HDR, jako jsou Dolby Vision IQ a HDR10+, se televizory TCL navíc dokáží přizpůsobit téměř jakémukoli zdroji her. Technologie ADM FreeSync umožňuje plynulé hraní bez artefaktů díky synchronizaci reálného času s libovolnou obnovovací frekvencí herní konzoly nebo počítače.

zdroj: TCL