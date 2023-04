CANAL+ Action v květnu: Premiéra seriálu Django

17.04.2023 16:25

Provozovatel nového převážně filmového kanálu CANAL+ Action připravil pro své diváky na příští měsíc řadu filmových premiér. Diváci se mohou těšit především na uvedení premiéru očekávaného seriálu Django.

V české a slovenské premiéře bude seriál Django odvysílán poprvé 11. května 2023 ve 20:05 hodin. Další díly stanice nabídne každý čtvrtek večer. Desetidílný seriál Django v produkci CANAL+ a SKY je volně inspirovaný stejnojmenným italským westernem z roku 1966 režiséra Sergia Corbucciho, který byl také předlohou pro Tarantinova Nespoutaného Djanga.

▲ Seriál Django uvede CANAL+ Action (foto: M7 Group/CANAL+)

Django (Matthias Schoenaerts), pistolník na Divokém západě, pátrá po své dceři, která před osmi lety unikla vyvraždění své rodiny. Kde jinde ji najde než v městě zvaném Nový Babylon...

Renomovaní režiséři nabízejí moderní psychologické pojetí westernového žánru. V hlavních rolích se představí přední evropští herci Matthias Schoenaerts (Dánská dívka, Na dřeň, Kursk), Noomi Rapaceová (Sherlock Holmes: Hra stínů, trilogie Milénium), Nicholas Pinnock (Captain America: První Avenger) a Lisa Vicariová (Dark).

Závěrecný dél první řady seriálu Respondér (2022) nabídne CANAL+ Action dne 4. května 2023. Jde o seriál inspirovaný skutečnými zážitky liverpoolských policistů.

Liverpoolský policista Chris (Martin Freeman) je noc co noc svědkem zločinů, násilí a závislosti. V soukromém životě čelí démonům ohrožujícím jeho práci, manželství a mentální zdraví. Temný humor, místy až bolestivě tragický, doprovází jeho život. Když se ujme mladé kolegyně Rachel (Adelayo Adedayová), brzy zjišťují, že přežití v tomto nemilosrdném světě záleží na jediném: zda si pomohou, nebo se navzájem zničí.

V úterý 30. května 2023 stanice CANAL+ Action přinese vysoce hodnocený polský seriál z produkce CANAL+ Polsko s názvem Kruk (2022)

Děj příběhu je zasazen do polsko-běloruského příhraničí, odlehlého a korupcí prolezlého koutu Evropy. Ve zdejším dětském domově, jehož chovanci museli být k dispozici místní pánské honoraci, vyrostl i Adam Kruk. Po třiceti letech, už jako špičkový kriminalista, se sem vrací rozkrýt rozsáhlou síť pašeráků. Dostává ale ještě jeden úkol - najít uneseného vnuka místního podnikatele. Netrvá dlouho a Kruk si uvědomí, že únos chlapce má spojitost s dávnými událostmi, které se odehrály v dětském domově.

Nedělní večery na CANAL+ Action bude patřit filmovým premiérám.

První květnovou neděli (7.5.2023) televize CANAL+ Action odvysílá film Poslední výstřel (2021). Válečný veterán a rančer Jim Hanson (Liam Neeson) žije v Arizoně nedaleko mexických hranic. Jednoho dne se řízením osudu stane ochráncem jedenáctiletého přistěhovalce. Chlapec se snaží se svou matkou uprchnout do Států před zabijáky z kartelu.

Režisér Robert Lorenz se podílel také na scénáři. Hlavní role válečného veterána Jima se zhostil Liam Neeson, již tradiční akční hrdina.

O týden později (14. května) na diváky čeká akční komedie s názvem TBA (2022). Bývalá agentka KGB Ana (Olga Kurylenko), která se stala šéfkuchařkou, využívá své smrtící schopnosti, aby zachránila svoji restauraci před místním zločineckým syndikátem, který se chystá vymáhat dluhy jejího manžela.

Do hlavních rolí filmu TBA režisér Zach Goldman obsadil Olgu Kurylenko a Dona Johnsona.

▲ Film John Wick uvede CANAL+ Action (foto: M7 Group/CANAL+)

Třetí květnovou neděli (21.5.2023) CANAL+ Action odvysílá snímek John Wick (2022). Říká se: "Nedráždi hada bosou nohou". John Wick (Keanu Reeves) je zabiják na odpočinku, přesně ten typ chlápka, kterému je lepší se vyhnout. Vloupat se mu do domu, ukrást auto a zabít milovaného psa, to se prostě nemělo stát. Střední zlodějíčkové to nevěděli, jejich bossové v podsvětí ale ano. A musí jednat. Takže zatímco se John Wick vydává na svou drsnou vendetu, stává se zároveň terčem svých bývalých kolegů - nájemných zabijáků.

Keanu Reeves v hlavní roli kultovního akčního filmu Chada Stahelského.

▲ Film Dobrý časy uvede CANAL+ Action (foto: M7 Group/CANAL+)

A poslední neděli v květnu bud patřit premiéře filmu Dobrý časy (2017). Bratr Constantina Nikase se po zpackané bankovní loupeži ocitá ve vězení. Constantine (Robert Pattinson) se kvůli jeho vysvobození vydává na zoufalou cestu městským podsvětím. Během jediné šílené noci závodí s časem, aby získal dostatek peněz na bratrovu kauci a vlastně zachránil i sám sebe, protože si postupně začíná uvědomovat, že životy jich obou jsou v totálním hajzlu.

Ohromující thriller o boji s časem sourozenecké režisérské dvojice Joshe a Bena Safdieových měl světovou premiéru na festivalu v Cannes, kde uchvátil svým výkonem Robert Pattinson diváky i kritiku.