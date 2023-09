Zahrady snů s Evou Borskou na Spektrum Home

14.09.2023 10:50

DNES!

Zahrada je víc než jen zelená plocha obklopující váš dům. Je to vaše království, hřiště pro děti, místo setkání s rodinou a přáteli, ale také způsob vyjádření sama sebe. Ať už se vám líbí minimalistické designy nebo spíše tíhnete ke středomořské atmosféře levandulových polí, určitě si v novém pořadu Zahrady snů přijdete na své.

Nenechte si ujít premiéru pořadu již 16. září v 16:00 hod na televizní stanici Spektrum Home. Další díly nabídne stanice každou sobotu ve stejném čase.

▲ Moderátorka Eva Borská (foto: AMC)

Moderátorka Eva Borská vás v rámci nové televizní série Zahrady snů provede anatomií zahradnického umění a představí působivé zahrady všeho druhu. Pořad elegantně kombinuje spojení pestré krásy přírody, estetiky a funkčnosti, což vytváří nejen pastvu pro oči, ale také obohacuje divácké vědomosti.

Díky sérii Zahrady snů se snadno dostanete do světa majitelů zahrad a zahradních projektantů, kteří vám nastíní, jaká témata museli při realizaci projektů řešit, co je během ní potkávalo za problémy a jaké řešení bylo nakonec to nejefektivnější. Pod pokličku nahlédnete nejenom tvůrcům moderních a funkčních zahrad, ale také těm, kteří se nechali strhnout a inspirovat divokostí přírody. Jejich zkušenosti, vášeň pro práci a kreativita vám tak poskytne velké množství tipů, které se vám můžou někdy hodit.

zdroj: AMC