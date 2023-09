CANAL+ uvede nový seriál z vlastní produkce - B.R.i

14.09.2023 15:37

B.R.i, nejúspěšnější francouzský policejní seriál společnosti CANAL+, bude mít 26. září premiéru v Česku a na Slovensku. Odehrává se v Paříži a sleduje elitní jednotku mladých policistů, kteří bojují proti organizovanému zločinu a terorismu.

Série měla premiéru ve Francii 24. dubna 2023 a nasbírala již více než 12 milionů zhlédnutí. Jedná se o jedno z nejúspěšnějších uvedení seriálové tvorby z vlastní produkce CANAL+ Original ve Francii od roku 2019.

▲ Seriál B.R.i uvede CANAL+ a CANAL+ Action (foto: CANAL+)

Bývalý voják speciálních sil Said je novým velitelem elitní jednotky B.R.i, která bojuje proti organizovanému zločinu a terorismu. Roli přebírá po Patrikovi, staromódním policistovi, který si osvojil metody vhodné spíše pro zločince než policistu. B.R.i se zaplete do války gangů, která ohrožuje celou Paříž. Said má problém zachovat si své morální hodnoty a zároveň najít cestu jako nový velitel jednotky. Bude nucen přiklonit se stejně jako Patrik ke zločinu, aby s ním mohl bojovat?

B.R.i je zkratka pro Research and Intervention Brigade, složku francouzské národní policie. Jde o ekvivalent jednotek S.W.A.T. v USA nebo URNA v Česku. V předchozích letech se B.R.i podílela na mnoha významných operacích, jako byla střelba v redakci časopisu Charlie Hebdo v roce 2015 nebo útoky v Paříži v listopadu 2015. Ale historicky byli její členové také těmi, kdo stáli za stíháním Jacquese Mesrina.

V aplikaci CANAL+ bude seriál B.R.i dostupný od 26. září, od 3. října bude k vidění každé úterý od 20:05 také na TV programu CANAL+ Action.

zdroj: Canal+