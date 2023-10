Druhé narozeniny JOJ Šport

06.10.2023 12:45

Přesně před dvěma roky zahájila na slovenském trhu pravidelné vysílání nová sportovní televize JOJ Šport. Poprvé si mohli první sportovní přenosy diváci vychutnat již 6.10.2021.

V porovnání s úvodní vysílací sezónou přinesla ve druhém roce své existence divákům o 31 procent více přímých přenosů z domácích ale i mezinárodních událostí prioritně zaměřených na slovenské sportovce.

Během prvního roku existence JOJ Šport odvysílala v rámci vlastní produkce 374 zápasů, druhý rok to bylo již 599 sportovních eventů. V prvním roce stanice přinesla přibližně 600 přenosů, ve druhém již 998.

Základním pilířem vysílání JOJ Šport je hokej a alpské lyžování. V rámci hokeje v uplynulé sezóně odvysílala 131 zápasů, ze kterých byla většina ze Slovenské hokejové ligy (SHL) a zápasů slovenské reprezentace do 18 let.

Toto číslo se v příštím roce opět zvýší, neboť do portfolia televize přibyla nejenom Tipos extraliga, ale i přípravné zápasy, turnaje, mistrovství světa slovenské hokejové reprezentace do 20 let a seniorský šampionát, který se tuto sezónu uskuteční v Česku.

Vedle lineárního vysílání Tipos extraligy mohou hokejoví fanoušci od této sezóny sledovat i každé kolo zápasů na streamovací platformě JOJ play.

Důležitou součástí vysílací struktury je také alpské lyžování, I tuto zimní sezónu stanice přinese všechny přenosy pod záštitou Mezinárodní lyžařské federace (FIS) s výjimkou Rakouska.

JOJ Šport vysílá také fotbal, volejbal, basketbal a vodní slalom. Diváci na obrazovkách stanice mohli během uplynulé sezóny opět vidět i tenisový Davisům pohár a Pohár Billie Jean Kingové, světovou atletiku, bedminton, triatlon, americký fotbal a mnoho dalšího.

Od této sezóny se mohou diváci těšit na nové akvizice v podobě krasobruslení a curlingu.

zdroj: JOJ