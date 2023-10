Český rozhlas nabízí nový podcast Na Východ!

16.10.2023 13:41

DNES!

Český rozhlas Plus vydává nový podcast „Na Východ!“ zaměřený na postsovětský prostor. Jeho autory a moderátory jsou dva přední experti na tuto oblast - rozhlasoví novináři Josef Pazderka a Ondřej Soukup.

Posluchačům chtějí především odhalit skryté souvislosti a pohledy do zákulisí, na které není prostor v běžném zpravodajství. Přidají také zážitky ze života v různých částech bývalého Sovětského bloku, v nichž strávili řadu let. První díl vyšel na webu Českého rozhlasu Plus, na audioportálu mujRozhlas.cz i v dalších podcastových aplikacích v pátek 13. října.

▲ Na Východ! - nový podcast Českého rozhlasu (foto: Český rozhlas)

Podtitul podcastu „Pohlceni postsovětským prostorem“ odkazuje na dlouhodobý a intenzivní zájem obou autorů o Rusko i okolní státy. Šéfredaktor ČRo Plus Josef Pazderka byl dlouholetým zpravodajem České televize v Rusku a na Ukrajině, Ondřej Soukup byl řadu let moskevským zpravodajem Hospodářských novin a prostor bývalého SSSR sleduje již téměř dvacet let.

S projektem přichází ČRo Plus v době, kdy je téma postsovětského prostoru v českých médiích často zúženo na ruskou invazi na Ukrajině. Autoři ale chtějí nabízet širší pohled a pomoci posluchačům pochopit, jakým způsobem lidé na postsovětském prostoru přemýšlejí a jednají. „ Nechceme si hrát na zasvěcené experty s jediným možným pohledem na věc. Spíš nabízíme vlastní zkušenost a postřehy, podložené řadou let osobních zkušeností v tomto prostoru ,“ říká spoluautor podcastu a šéfredaktor ČRo Plus Josef Pazderka.

Na přípravě podcastu pracuje tým vedený kreativním producentem Lukášem Sapíkem. S ČRo Plus spolupracoval už na vývoji podcastu Chyba systému. Dramaturgyní Na Východ! je zkušená rozhlasová novinářka Daniela Vrbová, mimo jiné držitelka Novinářské křepelky. Hudbu a zvukový mix připravuje Damiana Smetanová, která se podílí na zvukové podobě zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12. Ve vysílání ČRo Plus se bude podcast Na Východ! střídat vždy v neděli vpodvečer s politickým podcastem Chyba systému, který také vychází jednou za čtrnáct dní.

Ondřej Soukup

Novinář a přední český znalec postsovětského prostoru. Jako dospívající odjel s rodiči v polovině osmdesátých let minulého století do tehdejšího Sovětského svazu, což se mu později - navzdory původnímu předsevzetí - stalo osudovým. Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 projel tento obrovský prostor křížem krážem, několik let byl moskevským zpravodajem Hospodářských novin. Pracoval také pro Svobodnou Evropu, Ústav mezinárodních vztahů nebo Člověka v tísni. Od dubna 2023 působí v zahraniční redakci Českého rozhlasu.

Josef Pazderka

Novinář a historik Josef Pazderka pracoval jako humanitární pracovník ve společnosti Člověk v tísni. Díky tomu zažil v letech 1999 až 2001 zblízka krvavou čečenskou válku. Pak dlouhou dobu působil v České televizi a byl jejím zahraničním zpravodajem v Rusku a na Ukrajině, na které zažil mimo jiné tzv. EuroMajdan v roce 2014 i následnou ruskou okupaci. Šest let se podílel na vedení on-line deníku Aktuálně.cz. Od loňského podzimu je šéfredaktorem Českého rozhlasu Plus. Vydal knížku Invaze 1968. Ruský pohled, přeloženou do několika jazyků. Získal také několik prestižních novinářských ocenění.

zdroj: ČRo