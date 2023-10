Pro Voyo se natáčí druhá a třetí řada Krále Šumavy

11.10.2023 20:54

Velkolepý dobrodružný příběh odvahy, osobní odpovědnosti a nezlomnosti odehrávající se víc jak před sedmdesáti lety v době rychle padající železné opony a nástupu komunistické diktatury se vrátí na Voyo.

Další osudy legendárního šumavského převaděče Josefa Hasila v sérii Král Šumavy: Fantom temného kraje bude vyprávět režisér Damián Vondrášek pod režijní supervizí tvůrce první řady Davida Ondříčka. Produkční společnost Lucky Man Production, s producenty Dariou Špačkovou a Davidem Ondříčkem, začala pro Voyo natáčet druhou a třetí řadu série zároveň. V hlavní roli se divákům opět představí Oskar Hes, kreativním producentem za Voyo je Michal Reitler.

▲ Natáčení seriálu Král Šumava, na snímku Gabriela Heclová (foto: archív TV Nova)

„ Diváci si na druhou řadu budou muset počkat ještě rok ,“ říká kreativní producent Krále Šumavy a ředitel vývoje TV Nova a Voyo Michal Reitler. Ten si, spolu s Davidem Ondříčkem, v minulých dnech převzal za první řadu hlavní cenu na filmovém festivalu Finále Plzeň za Nejlepší film nebo minisérii: „ Chceme pokračování dopřát dostatečnou péči a čas, stejně jako jsme to udělali u první řady. Jsem opravdu rád, za celý tým Krále Šumavy, že kromě silných diváckých ohlasů přišel i silný ohlas od odborníků. Zvlášť pak v těchto dnech, kdy jsou už hluboce ponořeni v natáčení druhé řady tohoto strhujícího příběhu odvahy a odpovědnosti .“

Ve druhé, opět třídílné, řadě budou diváci sledovat nikdy nekončící boj Josefa Hasila (Oskar Hes) hledajícího cestu z komunistického lágru, do nějž byl odsouzen na devět dlouhých let, stejně jako příběh jeho milé Marie (Gabriela Heclová). Její láska ke Králi Šumavy bude vystavena těžkým zkouškám. Nejen, že musí snášet výslechy, pohrdání sousedů i svého otce, ale také se kolem ní začínají ochomýtat muži, kteří by byli nejraději, kdyby na Josefa úplně zapomněla. Ten se tak musí z lágru dostat co nejrychleji, aby se měl ještě ke komu vracet.

„ Já si to natáčení užívám z jiné perspektivy než jako režisér. Teď se na to můžu dívat z nadhledu a spíš pomoct radou a ‚kibicováním‘ Damiánovi Vondráškovi, který to celé režíruje ,“ říká David Ondříček a dodává: „Snažím se s Damiánem od začátku konzultovat každou verzi scénáře, a hlavně mu objasňuji, co jsem tím v první sérii myslel a jak by se postavy měly vyvíjet.“

▲ Natáčení seriálu Král Šumava, na snímku Damián Vondrášek (foto: archív TV Nova)

„ Je to velká a skvělá výzva ,“ říká k natáčení režisér druhé a třetí řady Damián Vondrášek, který v loňském roce získal, ještě jako student FAMU, za seriál Pět let cenu na festivalu Serial Killer za nejlepší webový seriál. Se svým předchůdcem se shoduje: „ Ze všeho nejvíc řešíme s Davidem Ondříčkem postavy. Zároveň se snažíme co nejvíc navázat na první sérii, abychom divákům ukázali tuhle nelehkou dobu novou optikou. Na Josefa Hasila čekají zásadní životní zkoušky, a zatímco první série se do velké míry věnovala Hasilově bezstarostnému mládí a chování, teď přichází na důsledky jeho konání. Diváci tak mohou očekávat, že přituhne .“

Sám představitel Josefa Hasila Oskar Hes, kterého mohli diváci Voyo naposledy vidět v minisérii Iveta a už brzo do kin zamíří snímek Bratři, ve kterém ztvárňuje jednu z hlavních rolí, k natáčení říká: „ Mám ohromnou radost, že se toho ujal zrovna Damián Vondrášek, protože mám pocit, že je v něčem mladší kopií Davida Ondříčka. Oba jsou neskutečně připravení, vědí, co od nás herců chtějí a u obou vnímám režijní jistotu. Krále Šumavy čeká dynamičtější, vypjatější a řekl bych že i akčnější pokračování .“

Tvůrci během natáčení zavítají na Šumavu, do Brna, Doksan, Rudolfova a na další místa. „Točíme po celé republice. V dnešní době už nejde jednoduše najít autentické lokace, takže to pro nás je cesta kolem naší země,“ říká k tomu Vondrášek.

Král Šumavy vzniká za finanční podpory Plzeňského kraje. „Ty další dvě série, které se teď natáčejí, tam byla ta volba jasná, věděli jsme, že jdeme do kvality. Měli jsme jednoznačně pozitivní ohlasy, nejen od diváků, ale i od zástupců Plzeňského kraje, kteří částečně rozhodují o udělení finanční dotace. Takže jsme byli nadšení, že můžeme být nápomocni i při vzniku dalších dvou řad,“ říká k tomu David Brabec z Regionální filmové kanceláře Plzeňského kraje.

„ Příběh Krále Šumavy připomíná hrůzu doby, kdy se děj samotný odehrál a kterou si mnozí mladí lidé ani neumí představit. Podpořit takovou tvorbu proto považuji za důležité, abychom zachovali obrazem nejen svou historii ale také překrásné prostředí Šumavy. A jsem velmi pyšný na to, jak atraktivní lokalitou pro filmaře je Plzeňský kraj. Věřím, že v budoucnu bude stoupat nejen podpora tvorby ze strany kraje, ale bude se více rozvíjet spolupráce s filmaři ,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

zdroj: Nova