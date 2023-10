Padla poslední klapka druhého pokračování seriálu Stíny v mlze

10.10.2023 11:13

Ústřední dvojice Magda Malá, Martin Černý, tedy Petra Špalková a Jiří Vyorálek, řeší dalších dvanáct případů nejen v Ostravě, ale i na jiných místech severní Moravy a Slezska nebo také na Slovensku či v Polsku. První řada kriminální série Stíny v mlze měla premiéru 3. ledna 2022 a byla nominovaná na Českého lva.

V průměru její každý díl sledoval více než milion a šest set tisíc diváků starších patnácti let. Nové díly uvidí diváci na ČT1 příští rok.

Kancelář, dva vyšetřovatelé a výslechy svědků a podezřelých. Takhle vypadal poslední natáčecí den nových dílů kriminální série Stíny v mlze II. „ Seriál je to mimořádný v tom, že kromě napínavých případů může divák sledovat i průběžné linky, které se výrazně věnují osobním životům hlavních hrdinů Magdě Malé a Martinu Černému. Divák tak má šanci poznat, kdo jsou lidé, jejichž prací je najít a usvědčit pachatele násilné trestné činnosti ,“ vysvětluje kreativní producentka Kateřina Ondřejková.

▲ Natáčení pokračování seriálu Stíny v mlze (foto: Česká televize)

Kromě vyšetřování jednotlivých zločinů bude stejně jako v předchozí sérii jeden případ, kterým scenárista Zdeněk Zapletal propojil nové díly. Jeho objasnění se tak postupně stane pro ústřední dvojici osobní výzvou. „ Seriálová policistka Magda Malá ani ve druhé řadě nebude vyšetřovatelkou, která by chtěla stoupat po kariérním žebříčku. To není její styl. Chce dobře dělat svoji práci, tedy vyšetřovat vraždy a být člověkem, který zařídí spravedlnost na tomto světě. To je náplň její mise ,“ přibližuje svoji postavu herečka Petra Špalková. Její kolega Jiří Vyorálek, představitel kriminalisty Martina Černého dodává: „ I na natáčení nových dílů dohlíželi odborní poradci, tedy skuteční policisté z oddělení vražd. Nejvíc jsem s nimi řešil, jak mají nastavenou hranici mezi prací a soukromím, jaká je míra jejich odstupu od toho bahna, ve kterém se každodenně brodí, a přitom musí běžně fungovat jako kdokoliv jiný. Pracují se životem i se smrtí a doma třeba řeší úkoly s dětmi. Hledání takové rovnováhy mě hodně zajímalo .“

Radim Špaček je spolurežisérem úspěšných seriálů Život a doba soudce A. K. nebo Svět pod hlavou. Stíny v mlze jsou jeho prvním samostatným seriálem. „Samotného mě překvapilo zjištění, že jsem běžec na dlouhou trať, že mám docela výdrž. A i po dvakrát sto třiceti dnech natáčení jsem zřejmě zůstal v kolektivu oblíben, takže mi nic nebrání pustit se do dalších dobrodružství,“ říká Radim Špaček.

▲ Natáčení pokračování seriálu Stíny v mlze (foto: Česká televize)

Štáb natáčel pokračování Stínů v mlze na dvě stě padesáti různých lokacích, realizovalo se čtyřiadvacet nočních natáčení a v seriálu se objeví dvě stě dvacet jedna postav. Vedle tisícovky komparzistů účinkuje v seriálu také třicet skutečných policistů.

První řadu seriálu Stíny v mlze je možné zhlédnout v iVysílání ČT. Druhou sérii zařadí Česká televize do svého programu v roce 2024.

