RpMS vyhlásila tendr na 16 rozhlasových frekvencí

11.10.2023 20:35

3dny

Celkem 16 rozhlasových kmitočtů pro terestriální vysílání je součástí nového tendru slovenského regulátora RpMS (Rada pro mediální služby). Žádost o některý z volných kmitočtů je nutné podat do 14. hodiny v pátek 10.11.2023 a to osobně nebo písemně na adresu sídla Rady.

Součástí výběrového řízení bude - jako obvykle - veřejné slyšení žadatelů o nové rozhlasové licence či současných vysílatelů, kteří budou chtít rozšířit své pokrytí. Veřejné slyšení zájemců o frekvence je naplánované na 19.12.2023.

Do tendru je zařazeno 16 rozhlasových kmitočtů. Sedm z nich v minulost využívala společnost Best FM Media spol. s.r.o. pro Rádio Best, dvě frekvence regulátor odňal stanici Rádio Goldies (FM media s.r.o) jako sankci za jejich nevyužívání, jednu ze stejného důvodu společnosti Rádio Rebeca, s.r.o. se stejnojmennou rozhlasovou stanicí. Ve výběrovém řízení se mohou zájemci ucházet i o žilinskou frekvenci, o kterou odejmutí požádal Marek Petráš, vysílatel stanice Detské rádio. Jedinou nově zkoordinovanou frekvencí výběrového řízení je kmitočet 105,9 MHz Piešťany. Rada do tendru zařadila i 4 frekvence nepřidělené v předchozích výběrových řízeních, které naposledy využíval provozovatel Rádio Mária Slovensko, s.r.o. pro stanici Rádio Mária.

Licenci na vysílání na jednotlivých frekvencích může RpMS podle nového zákona o mediálních službách udělit jen držitelům autorizace vysílání. Pro potenciálních nových rozhlasových vysílatelů to znamená, že musí ještě před samotným přidělováním kmitočtů Radu včas požádat o udělení autorizace vysílání.

Seznam frekvencí zařazeních do aktuálního výběrového řízení: