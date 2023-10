Media Club zvyšuje ceny, mění cílovou skupinu na dospělé

11.10.2023 19:20

3dny

Obchodní zastupitelství Media Club představilo novou obchodní politiku pro rok 2024. Media Club je stabilní jedničkou na trhu na poli televizní a rozhlasové reklamy s podílem sledovanosti 37 %, podílem poslechu 41 % a zasáhne přes 6,3 mil. reálných uživatelů. Příští rok staví obchodní politiku hned na třech klíčových pilířích - efektivitě, inovaci a inflaci. První inovativní novinkou bude zapojení umělé inteligence při plánování kampaní. Media Club zavádí také novou cílovou skupinu, dospělí 18-69 let. Průměrná míra inflace pro televizní reklamu pro rok 2024 je na úrovni 22 %, pro rádiovou reklamu na úrovni 7 %. V online bude inflace u vybraných formátů mezi 5 až 20 %.

„ Media Club je stabilní lídr na českém trhu mezi komerčními skupinami. V první polovině roku jsme se umístili na první příčce v celodenní sledovanosti s sharem 34,36 % ve strategické cílové skupině 18-69 let, což je o 4,53 p. b. více, než má konkurenční skupina. V září jsme dokonce dosáhli sharu 35,49 % ,“ říká komerční ředitel skupiny Prima Vladimír Pořízek a dodává: „ Díky spojení s Impression Media jsme se také stali předním hráčem na poli online reklamy, společně dokážeme měsíčně oslovit až 6 318 178 RU a plánujeme v této oblasti ještě více posilovat a inovovat. Po loňském zavedení crossplatformního plánování reklamy letos přicházíme s možností pohodlného programatického nákupu reklamy v rámci Connected TV .“

▲ Media Club - nejsilnější média zastupitelství (foto: Media Club)

Afinita kampaní bude v rukou umělé inteligence

Cílem Media Clubu je pro rok 2024 dosáhnout vyšší efektivity klientských kampaní a zvýšení afinity kampaní klientů. „ Všechny kampaně budeme pomocí umělé inteligence optimalizovat s ohledem na cílovou skupinu klientů. Klienti s rozpočtem nad 10 milionů budou mít nově povinnost nám dopředu upřesnit rozložení kampaní v rámci kalendářního roku. Rozšíří se i možnosti na poli eGRPů, u kterých se mění nákupní cílová skupina na dospělé 15-54 let ,“ říká Ladislav Dianiška, obchodní ředitel televizní divize Media Clubu.

Strategickou cílovou skupinou u televizních kampaní budou nově dospělí 18-69 let. Media Club umožní klientům oslovit dospělé publikum s vyšší kupní silou. „Cílíme primárně na diváky, kteří mohou legálně užívat všechny nabízené produkty, čímž chráníme nejen mladší diváky, ale i své zadavatele,“ upřesňuje Ladislav Dianiška.

▲ Media Club je jedničkou na trhu (foto: Media Club)

Pro rok 2024 bude booking kampaní probíhat automaticky pomocí umělé inteligence (UI) s cílem maximalizovat zásah a afinitu kampaní klientů dle jejich stanovené cílové skupiny. Klient si bude moci vybrat oslovení až šesti cílových skupin pro své kampaně. Rozložení jednotlivých kanálů optimalizuje Media Club dle aktuální výkonnosti zastupovaných kanálů a poptávky.

Díky zvýšené poptávce a klesajícímu objemu disponibilních GRPů zvyšuje Media Club základní ceny na příští rok v závislosti na objem kontraktu o 12-17 %. Celková průměrná inflace pro rok 2024 je na úrovni 22 %. Media Club zvyšuje off prime time koeficient i sezónní koeficienty s důrazem na druhou polovinu roku. Novinkou je i povinnost investic do dalších médií dle rozpočtu klienta.

▲ Media Club drží pozici lídra na trhu poslechu (foto: Media Club)

Motivace za včasný podpis

Klienti Media Clubu mohou stejně jako v předchozích letech získat motivační slevy u televizních kampaní. Těm, kteří uzavřou objednávku kampaní na rok 2024 do 1. 12. 2023, bude aplikován off prime time index na úrovni 0,90 a prime time index na úrovni 1,05. Ti, kteří uzavřou závazky na rok 2024 do 12. ledna 2024, získají zvýhodněný prime time index na úrovni 1,05.

▲ Media Club - přehled hlavních mediálních parametrů (foto: Media Club)

Cenovou hladinu mění i rádia

Kromě televizních stanic zastupuje Media Club i širokou škálu rádiových stanic, se kterými zasáhne až 66 % rádiové populace v ČR s týdenní poslechovostí 4 671 000. „ U rádií dojde k průměrnému zdražení o 7 % (proti roku 2023) na národní i lokální úrovni ,“ dodává Jan Čadek, obchodní ředitel rozhlasové divize Media Clubu.

Pro příští rok Media Club nadále zastupuje nejsilnější a nejúspěšnější rádiové značky, které klientům nabízí ve čtyřech variantách - Radio United Total je nejsilnější produkt na trhu, který zasáhne 2/3 posluchačů v ČR, Radio United Optimal - tato kombinace rádií se zaměřuje na zajištěné rodiny, Radio United Progressive cílí na mladší posluchače a jejich rodiny a Radio United Creative je produkt pro nekonečné kreativní plánování rádiové komunikace.

▲ Prima Online posiluje video přehrání na magazínech (foto: Media Club)

Media Club je dvojkou v online segmentu

Media Club v online segmentu skupiny Prima meziročně posílil mimo video službu prima+ také u obsahových a lifestyle magazínů, kde video views meziročně vzrostly až o 73 %. Pro příští rok plánuje obchodní zastupitelství selektivně zdražovat u formátů, které jsou nejvíce žádané, a to o 5 až 20 %.

Po zavedení eGRPů přichází Media Club s další novinkou - programatickým nákupem video reklamy v televizích připojených k internetu. „ Jako první na trhu umožňujeme klientům nakupovat video reklamu programaticky skrze privátní dealy Adformu napříč TV platformami. Díky tomu, že televizní obrazovka je obvykle největší displej v domácnosti, zajišťujeme klientům 100% visibilitu jejich spotu. Dle dosavadních měření společnosti Nielsen Admosphere sedí před Connected TV průměrně 1,3 diváků. Zajištěna je i vysoká míra dohrání. Nepřekročitelná reklama v délce trvání 6-15 s garantuje 100% dohrání, ale i ve stopáži 20-30 s zůstává průměrná míra dokoukání 95 % ,“ poukazuje Petr Hatlapatka, obchodní ředitel televizní divize společnosti Media Club.

Media Club rozšířil portfolio zastupovaných webů

Stejně jako letos bude Media Club také v roce 2024 zastupovat prodej reklamy pro skupinu Prima jak na devíti televizních stanicích (Prima, CNN Prima NEWS, Prima COOL, Prima MAX, Prima KRIMI, Prima LOVE, Prima ZOOM, Prima SHOW a Prima STAR), tak v online projektech (např. prima+, CNNPrima.cz, Prima ZOOM, Prima FRESH, Prima ŽENY), tištěných časopisech, dále eventech pro veřejnost a v oblasti esportu ve spojení se společností PLAYzone. Media Club i nadále zastupuje také hudební stanice skupiny Óčko, kanály skupiny Barrandov, stanici Paramount Network, dětský kanál Nickelodeon a Nick Jr. a kanály zastupované společností Atmedia Czech.

Z rozhlasových stanic nadále zastupuje rádia Impuls, Evropu 2, Frekvenci 1, KISS, BEAT, Country, Signál, SPIN, Radio 1, Rock Zone, Bonton, Dance rádio a Český Impuls. Letošní novinkou jsou i weby zastupované Impression Media. Mezi ty zastupované patří například zpravodajský portál Drbna.cz, lifestylové weby pro ženy Zena-in.cz a Femina.cz, weby zaměřené na filmovou a seriálovou tvorbu Kinobox.cz, Fdb.cz a Serialzone.cz, dále Autoweb.cz, reprezentující auto segment, či weby zaměřující se na stavby, bydlení a zahradu Drevostavitel.cz Ceskestavby.cz nebo Magazinzahrada.cz. Celkem se jedná o 153 webů.

Zdroj: ATO-Nielsen, CS 18-69, share za červen 2023, RADIOPROJEKT (týdenní poslech, 1H 2023, CS všichni), datareportal.com, uživatelé sociálních sítí ČR, leden 2023

zdroj: Prima Club